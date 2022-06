Galaxy Z Flip 4 kan lösa det största problemet med vikbara mobiler

Samsungs Galaxy Flip 4 (opens in new tab) förväntas lanseras om ett par månader och även om vi känner till nästan alla preliminära specifikationer, avslöjar en ny läcka att den vikbara mobilen (opens in new tab) kanske inte kommer att se särskilt annorlunda ut (opens in new tab) jämfört med sin föregångare.

Men den här nya läckan (opens in new tab) antyder också att Samsung kanske har kunnat hitta ett svar på ett av de största problemen med den vikbara skärmen. Ett gäng bilder som vi fick se idag visar nämligen att vecket är mycket mindre märkbart - och då är det fortfarande är ett bra tag kvar till lansering.

Bilderna laddades upp av en läcka känd som TechTalkTV (opens in new tab), men Samsung har dock gjort ett copyrightkrav på bilderna och de finns därför inte längre kvar på Twitter.

Intressant nog har Samsung enligt uppgift arbetat med skärmvecket för båda de vikbara enheterna och Galaxy Z Fold 4 kommer troligen också att ha en jämnare skärm än sin föregångare.

De läckta bilderna avslöjar också att bortsett från den lite större externa skärmen, påminner den övergripande designen oss om Galaxy Z Flip 3 – detta inkluderar placeringen av fingeravtrycksläsaren, strömknappen, de dubbla kameramodulerna och så vidare.

När det gäller specifikationerna förväntas (opens in new tab) Samsung Galaxy Z Flip 4 få en 6,7-tums FHD+ 120 Hz-skärm, en ytterskärm på 2,1 tum, Snapdragon 8 Gen 1-chip tillsammans med 8 GB RAM och antingen 128 GB eller 256 GB lagring. Den dubbla bakre kameramodulen kan innehålla ett par 12 MP-objektiv, medan en 10 MP-selfiekamera kan finnas på framsidan. Ett lite större, 3700 mAh batteri med stöd för 25W laddning kan komma att driva mobilen.

Ett mindre veck är suveränt, men räcker det?

Även om problemen kring vecket har varit en tuff uppgift för Samsung att lösa, kan företaget äntligen ha hittat den sista pusselbiten.

Men det som återstår att se är om denna förbättring är tillräcklig för att driva försäljningen av den kommande mobilen. Den tidigare Galaxy Z Flip 3 (opens in new tab) blev den mest sålda vikbara mobilen (opens in new tab) och eftersom Galaxy Z Flip 4 formas som en iterativ uppdatering kan det vara svårt att slå det försäljningsrekordet.

Även om Samsung vid Galaxy Unpacked-evenemanget eventuellt kommer att kalla detta för en banbrytande uppgradering, är det värt att komma ihåg hur Oppo glänste över det sydkoreanska företaget under lanseringen av sin första vikbara mobil Oppo Find N (opens in new tab).

Oppo kom inte bara med en mycket bättre gångjärnsmekanism som resulterade i mindre veck utan hade också sett till att det inte fanns något synligt gap mellan de två skärmarna när de fälldes ihop – något som Samsung inte har lyckats lösa ännu.