Förvänta dig inte så många Samsung-prylar under 2022

Det börjar låta som att Samsung kan få ett väldigt tyst 2022, eftersom flera läckor påkar på att många produkter vi förväntar oss att se inte kommer att lanseras.

Först och främst – även om Samsung Galaxy Watch 5 inte är i fara, har vi hört ett rykte som tyder på att den inte kommer med en klassisk version, som Galaxy Watch 4 Classic. Det kan finnas en Pro-version istället, men det låter inte som en annan enhet än basmodellen.

En senare läcka pekade också på att Samsung Galaxy S22 FE skulle få kasta in handduken - och kanske inte bara försenas med evigheter, som var fallet med Galaxy S21 FE.

Om ryktena visar sig vara sanna kan Samsung låta bli att lansera några produkter som vi tidigare förväntat oss. Det skulle göra varumärkets år ganska lugnt, med tanke på att det inte kommer att finnas en ny Note-telefon heller - Samsung bekräftade tidigare under året att den surfplatteliknande serien av mobiler inte längre fanns.

Förvänta dig inga nya surfplattor heller – då tre lanserades i början av året, ledda av giganten Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, föreställer vi oss inte att företaget kommer att släppa en Tab S8 FE för att konkurrera med resten.

Så resten av året kan ge mycket färre Samsung-produkter än vi har sett under de första månaderna.

Men vad kan vi vänta oss?

Samsung Galaxy S21 FE på en vit bakgrund. (Image credit: Future)

"Tyst" betyder inte "dödstyst" och det finns några fler Samsung-enheter vi kan få se under 2022.

Som vi redan har nämnt kommer det sannolikt att finnas en Galaxy Watch 5, och kanske med en Pro-version.

De stora enheterna att förvänta sig är dock Galaxy Z Flip 4 och Z Fold 4, två nya hopfällbara telefoner från Samsungs framgångsrika serie. Vi har redan hört rykten om dessa, även om de troligen kommer att dyka upp först i augusti, och Z-familjen blir snabbt ett lika stort dragplåster som flaggskeppet Galaxy S-linjen är.

Så vad mer? Tja, kanske några Galaxy A-telefoner – det här är Samsungs utbud av budget- och mellanklassalternativ till flaggskeppslinjen, och vi såg redan några tidigare 2022 inklusive Galaxy A33 och Galaxy A53.

Så Samsung har fortfarande enheter som landar under året, men den möjliga bristen på en Galaxy Watch Classic eller Galaxy S22 FE markerar fortfarande en anmärkningsvärd frånvaro i uppställningen.