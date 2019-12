Trött på att få stryk i Fortnite? Detta hände när vi anställde en Battle Royale-lärare

Jag står i mitten av fotbollsplanen i Pleasant Park och ser på när en stigande konstruktion börjar resa sig likt en orm runtom mig. Byggnaden tar form snabbt och precist, där varje del är strategiskt placerad och passar ihop perfekt likt ett 3D-pussel.

Efter några korta ögonblick stirrar jag upp på en ogenomtränglig metallfästning, vars arkitekt står på toppen och tittar ned på mig samtidigt som jag hör orden "nu är det din tur" ropas.

Förra månaden avslöjade Wall Street Journal att föräldrar betalar för Fortnite-lärare, som ska lära deras barn att bli bättre spelare. Varför? På grund av lekplatspolitik. Fortnite är det senaste sättet att bevisa sig socialt sett och följer i fotspåren efter en rad trender från övriga generationer som Pokemon, Beyblade och pogs. Dagens barn som inte kan spela Fortnite, blir ofta sedda som kompisgängets tönt.

För att undvika att deras barn ska bli hackade på, anställer föräldrar Fortnite-lärare som ska hjälpa deras barn att bli bättre på att spela (ungefär som om du skulle anställa en piano- eller gitarrlärare) och betalar dem mellan 65 till 265 kronor i timmen.

Reaktionerna online var ganska blandade efter att Wall Street Journal avslöjade detta. Vissa jämförde faktumet att anställa en spellärare med att anställa en fotbollslärare, medan andra hade svårt att förstå varför föräldrar skulle slösa så mycket pengar på ett spel. Det måste väl ändå vara slöseri på pengar att anställa en lärare till något som bara är menat som en rolig och underhållande distraktion? Vad innefattar egentligen dessa genomgångar och förbättrar de verkligen dina Fortnite-färdigheter? Jag anställde min alldeles egna Fortnite-lärare för att ta reda på det.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Min alldeles egna Yoda

Jag betraktar mig själv som en medelmåtta i Fortnite. Min strategi är vanligtvis att plocka på min loot så fort som möjligt och gömma mig fram till de sista stormarna. Jag undviker så många strider som möjligt och lyckas döda några andra spelare ibland när turen är på min sida. Trots att jag ofta lyckas hamna i topp tio i mina solo-matcher och lyckas få en och annan vinst tillsammans med vänner, finns det definitivt utrymme för förbättring.

Så vad hade varit bättre än att anställa en professionell Fortnite-spelare? Låt mig introducera Harry Darwin som är ett Fortnite-proffs, Twitch-streamer och min alldeles egna Yoda, som fick i uppdrag att förvandla mig från en vanlig padawan till en mäktig Jedi-riddare.

Harry, som även är känd som DarzFN, är den högst rankade och dyraste Fortnite-läraren på coachhemsidan Gamer Sensei. Han tar 265 kronor i timmen för sina lektioner och har över 10 års tävlingsinriktad erfarenhet inom spel, turneringsvinster, ett kontrakt med ett professionellt Fortnite-lag... och en förkärlek till hundar! Det är inte särskilt svårt att se varför han är bäst, så jag skickade iväg ett meddelande.

Det dröjde inte särskilt länge innan Harry hörde av sig till mig. Han var villig att hjälpa till och var lika jordnära som jag hade fått höra. Vi arrangerade en två timmar lång lektion en vecka senare och jag bad om ursäkt i förväg för mina kassa färdigheter.

Proffs på att få panik

Tanken på att spela med ett riktigt proffs kan göra en riktigt nervös, speciellt när det är allmänt känt i din kompisgrupp att din precision när du siktar går att jämföra med en yr mullvad.

När dagen äntligen kommer, känner jag mig väldigt pirrig och nervös. Kommer han döma min precision? Tänk om jag är den sämsta eleven han någonsin haft? Tänk om han inte dyker upp?

Den sistnämnda funderingen blev en riktig oro när klockan slog över till 17:30 och Harry fortfarande inte hade dykt upp, men min oro lugnades snabbt då jag fick ett meddelande från min Yoda - han hade bara varit på gymmet och skulle ta en snabb dusch. Gaming Senseis är också bara vanliga människor.

Jag startar mitt PlayStation 4 och förbereder mig för ett skypesamtal med Harry, som spelar på PC. Problemet med detta arrangemang är att jag kan höra Harry utmärkt, men inte mitt spel.

Precis som annonserat är Harry en trevlig engelsk kille i tjugoårsåldern. Han är pratig och tillmötesgående, något som gjorde mig lugnare omedelbart. Han förklarar upplägget för den två timmar långa sessionen: Vi kommer att börja med att öva på spelstrategier i duo-matcher och sedan gå vidare till playground-läget för att öva på byggandet.

Lucky landing och loot

Harry börjar med att fråga om mina inställningar på kontrollern. Efter lite mild förvirring kommer vi fram till att jag använder Combat Pro-inställningarna. Harrys första rekommendation är att jag ändrar till Builder Pro-inställningarna (som jag inte ens visste existerade), som gör det möjligt att bygga mycket snabbare.

"Fortnite handlar om att bygga," förklarar Harry. "De bästa spelarna är nödvändigtvis inte de bästa skyttarna, det hänger mycket på hur snabbt du bygger och hur effektivt du kan bygga."

"Builder Pro gör det enklare att ta sig till vissa steg i byggandet, så du kan bygga snabbare och effektivare."

I slutändan bestämde vi oss för att inte ändra inställningarna, eftersom det hade gjort Harrys jobb ännu svårare. När jag testade Builder Pro efter lektionen var slut, förstod jag varför han rekommenderat mig att behålla mina ursprungliga inställningar under lektionens gång, då mina byggnader påminde om en labyrint byggd av en berusad joker. Du kan aktivera Builder Pro på din egen konsol genom att gå in på "Settings", "Wireless Controller" och välja "Builder Pro" under "Configuration".

Introduktionen är över och det är dags att hoppa ombord på Battle Bus. Vi småsnackar lite medan vi väntar på en match. Harry tar ledningen och frågar om mitt arbete och vilka spel jag tycker om och de nervösa skakningarna i min röst börjar snabbt försvinna. Jag slänger iväg en dab åt hans håll och svingar min pickaxe mot hans karaktär, då jag glömt bort att jag inte spelar med en kompis utan en lärare... Det är ungefär som att kalla din lärare "polare".

De bästa spelarna är nödvändigtvis inte de bästa skyttarna, det hänger mycket på hur snabbt du bygger och hur effektivt du kan bygga. Harry Darwin - Fortnite Coach

Det dröjer inte länge förrän vi är ombord på Battle Bus. Harry rekommenderar att vi landar någonstans utanför bussens rutt, till exempel Lonely Lodge, Wailing Woods, Junkyard Junction eller Snobby Shores. Istället för att välja någon av dessa destinationer, bestämmer han sig för att visa mig hans favoritplats att landa - nämligen den omärkta fabriken på kartans södra del.

Målet är såklart att landa så snabbt som möjligt, så du har tid att loota allt och plocka upp ett vapen innan fienderna hinner göra det. Det har dock aldrig varit min starka sida. Jag är mer av en "lås oss sväva över stället jag behöver landa under en onödigt lång tid" typ av person. Harry förklarar för mig att tricket är att försöka nå låg mark så snabbt som möjligt och inte sikta på berg. För att göra det, är det bästa att öppna fallskärmen ungefär en ruta bort från platsen där du vill landa.

Anledningen till varför Harry brukar välja den omärkta fabriken är enkel - den är inte särskilt populär och det finns massor av loot. Viktigast av allt är att det finns massor av material, som är den viktigaste delen i Harrys spelstil. Han talade om för mig att "byggande kommer alltid före vapen".

Så vilket material är bäst att samla på sig? Trä, tydligen. Detta då det går snabbast att samla på sig. Två minuter efter att vi hade landat hade han redan samlat på sig 260 bitar trä.

"När vi hamnar i en fajt kommer det ge mig massor att resurser att försvara mig med," förklarar han. "Du bör ha som mål att samla på dig runt 999 bitar trä varje match. Det är något vi ska försöka ändra i ditt gameplay."

Medan vi njuter av den korta tiden av lugn, passar Harry på att fråga mig om min Fortnite-erfarenhet. Jag känner mig lite dum när jag rabblar upp mina vinster i solo-, duo- och squad-matcher. Han skrattar hövligt och uppmuntrar mig med orden "det är inte så dåligt", men vi vet båda två att han ljuger.

Under tiden vi beger oss mot mitten av stormen, fortsätter Harry att hugga ned träd, samla ammunition från lådor och krossa möbler. Han tänker konstant på sina resurser.

"De flesta människor jag lär ut till, fokuserar på att skjuta först och bygga senare när det kommer till strider," berättar han för mig. "Att kunna bygga och bygga effektivt är som att ha en miljon sköldar."

Högre mark

Medan det är lugnt och tyst passar Harry på att lära mig om vikten av att kika fram från olika skydd snabbt. Han ger mig rådet att min första reaktion när vi hamnar i strider bör vara att bygga en vägg och sedan en trappa, så jag kan använda den för att gå upp och snabbt kolla läget runtom mig.

Så hur kollar du din omgivning på bästa sätt? Det är ganska lätt, huka dig ned så att fienderna inte kan se ditt huvud över trappen, sedan kikar du snabbt fram genom att ställa dig upp, skjut några skott och huka dig snabbt ned igen. Det är ett utmärkt sätt att skjuta mot dina fiender utan att göra dig själv sårbar. Problemet uppstår när fienderna börjar bygga sin väg fram till dig. Lösningen? Bygg uppåt, så du får tillgång till högre mark.

Harry kan inte betona vikten av högre mark tillräckligt. Det är en oerhört viktig del i hans strategi för att vinna och är särskilt viktigt i de sista zonerna, eftersom det låter dig skjuta ned mot dina fiender. Detta skapar dessutom en större hitbox på dem och gör att de tar mer skada, så du bör alltid tänka på din positionering innan du beger dig in i strider.

"Det allra viktigaste är informationen vi kan få," förklarar han. "Om vi kan ta reda på vart de andra spelarna befinner sig, kan vi planera våra nästa steg bättre och det blir mycket svårare för andra att upptäcka vår position och skada oss."

När den sista stormen närmar sig fortsätter vi att leta efter högre mark, men på en plats som inte är allt för central. Harry har memoriserat riktningen Battle Bus åkte, så han har en uppfattning om vart de flesta spelarna hoppade av. Han har ett otroligt skarpt öga för detaljer.

När vi når de sista stormarna, känner jag att det är en bra tid att fråga om min utrustning duger. Jag har en SMG, dual-pistols och en assault rifle.

"Min favorituppsättning av vapen är: ett shotgun, en SMG, en rifle och en sniper eller RPG. Den sista platsen sparar jag alltid för healing-föremål," talar han om för mig medan vi springer mot Harrys nästa expertplacerade markör.

"SMG är användbar för att skjuta ned väggar, så när spelare gömmer sig bakom väggar kan du dra fram din SMG och peppra ned dem. Jag spelar vanligtvis med ett pump shotgun eftersom det gör mer skada, men jag vet att det är enklare för konsolspelare att använda ett tactical shotgun, så det är definitivt något jag skulle rekommendera för konsol. Jag plockar alltid med mig en rifle för medellånga och långa avstånd och sedan en sniper eller RPG."

Hans absoluta favoritvapen är dock shotgun, eftersom det "är perfekt för närstrider". Så vilket vapen bör jag göra mig av med? "Utan tvekan dual-pistols," säger Harry. "De är ärligt talat ganska värdelösa. Shotguns är så mycket bättre."

Att kunna bygga och bygga effektivt är som att ha en miljon sköldar. Harry Darwin - Fortnite Coach

Plötsligt utbryter en skottlossning. Ett fiendelag närmar sig och jag börjar genast att få panik, men Harry är inte bekymrad. "Vi skulle kunna ta en strid här, men i de senare zonerna är positionering så oerhört viktigt," förklarar han. Så vi fortsätter mot vår nästa markör, samtidigt som Harry slänger upp väggar bakom oss.

Vi fokuserar fortfarande på högre mark och Harry har placerat vår markör på en kulle. När vi anländer börjar han omedelbart att slänga ihop en metallfästning, som kommer vara vårt skydd i allt kaos. Jag försöker hålla mig i närheten, men det är tydligen inte idealiskt. "Jag föredrar att ha lite eget utrymme," förklarar han artigt för mig. "Om båda är på samma ställe blir det lätt lite besvärligt och vi kan börja knuffa och blockera varandra."

Det återstår bara 11 spelare och det är oroväckande tyst. Lite som lugnet före stormen. Medan vi gömmer oss inuti vår metallfästning, förklarar Harry vad vi ska göra när fienderna attackerar - knocka dem, röra oss mot högre mark och hoppa undan till säkerhet om en grenade launcher skulle komma att användas. Jag var helt borta.

Mindre än 10 sekunder senare exploderar en grenade in i vår fästning och jag blir knockad (jag rörde mig inte ur fläcken) och lämnade Harry ensam kvar att ta itu med fiendelaget. Medan jag kröp omkring under den skyddande rampen Harry hade byggt, såg jag honom kika fram med jämna mellanrum, undvika fienderna skott och bygga stigande plattformar innan han till sist sköts ned. Vi kom på andra plats.

Jag bad om ursäkt för min oförmåga att multitaska, men Harry är lika snäll som vanligt. "Det enklaste sättet att lära sig, är att försöka tvinga sig själv att komma ihåg något," försäkrar han mig. "Du måste tänka "jag är i en strid, jag måste bygga nu". Ju mer du gör det, desto mer kommer det att bli till ett muskelminne."

Att bli en mästare

Medan jag vältrar mig i självömkan över vår förlust, frågar jag Harry om hur han blev en professionell Fortnite-coach. Jag antog att man typ bara behövde skicka in en ansökan och tydligen är det så, men processen är mycket mer professionell.

Harry förklarar att han är en professionell Fortnite-spelare och är för närvarande mitt upp i att teckna ett kontrakt med ett professionellt lag (han kunde inte säga vilket). Han fick höra om coaching under en turnering, då hans motståndare nämnde att han själv var en coach och hänvisade Harry till Gamer Sensei, där han ansökte om att gå med.

Precis som med alla jobb, måste du gå igenom en intervjuprocess för att bli en coach, där den sökandes erfarenhet, personlighet och bakgrund kollas upp. Så hur har Harry blivit så populär? Han hoppade på Fortnite-hajpen från första början och förklarar att han var "på rätt ställe vid rätt tidpunkt" och har därför haft tillräckligt mycket tid att skaffa sig ett långt Fortnite-CV. Efter att det har blivit allmänt känt att Fortnite-lärare är en grej, har Harry varit tvungen att öka sin timavgift på grund av den ökade efterfrågan.

Han coachar dock inte bara barn, många av hans elever är tonåringar, halvproffs, vuxna och föräldrar. "Jag lär ut till allla," säger han. "Jag tror att coaching har blivit en grej tack vare esportens ökande popularitet. Om du tycker om fotboll ser du upp till någon som Steven Gerrard. Idag känns det som att många även börjar att se upp till streamers och professionella spelare."

"Folk ser upp till dessa spelare och vill själva vara som dem. Ett fotbollsfan kan börja ta fotbollslektioner för att han eller hon vill vara som sin idol. Jag tror det är en av de främsta anledningarna till varför coaching har blivit så populärt."

Folk ser upp till dessa spelare och vill själva vara som dem. Ett fotbollsfan kan börja ta fotbollslektioner för att han eller hon vill vara som sin idol Harry Darwin - Fortnite Coach

All hajp runt Fortnite har dock inte bara varit positiv, då sociala medier och vanlig press har haft fullt upp med att skriva artiklar om Fortnite-beroende, risker för förbrytare och hur spelet förstör barnens hjärnor.

"Det finns många saker i den här världen som människor blir beroende av och som är väldigt skadligt för dem," berättar Harry för mig. "Spelande kan väl vara en av dem, men samma sak gäller även för sysslor som löpning eller att äta för mycket."

"Det finns många saker som kan ha negativa effekter om du ägnar för mycket tid och energi åt dem. Att peka finger och skylla på något är bara ett enkelt sätt att hitta en syndabock. Föräldrar bör istället fokusera på att lära sina barn att leva en hälsosam och balanserad livsstil."

Det kan låta som en dröm att jobba med att spela Fortnite, men Harry är dessutom en student och ibland kan det vara svårt att hitta en balans mellan coaching, professionell gaming, socialt umgänge och vilotid. Han var till och med tvungen att be om en tio minuters paus för att äta sin middag, som redan hade hunnit bli kall.

Harry funderar för närvarande på huruvida han ska skjuta upp universitetet ett år för att satsa på sin karriär som proffs, men han ser ändå kritiskt på en heltidskarriär inom gaming.

"Det är en generationsfråga. Det är väldigt få äldre människor som spelar, så de har inte samma expertis som yngre människor när det kommer till affärer inom gaming eller att leda ett eget lag," förklarar han. "Även om den professionella karriären inte tar fart, hoppas jag kunna bygga upp en nätverk som låter mig tjäna lite pengar att investera."

Byggtips

Efter att vi spelat några matcher, känner jag att jag lär mig en hel del teori som jag inte kan genomföra praktiskt på grund av min egen långsamhet. Jag försöker dock att börja att bygga så fort jag ser fiender och tänka över strategin i mina rörelser. Harry berömmer mig för min förbättrade reaktionsförmåga, även om mina byggnader ofta är dåligt konstruerade och på fel ställen.

Harry bestämmer sig för att det är dags att gå vidare till Playground-läget för att jobba på byggstrategi. Vi landar i Pleasant Park och rensar ut fotbollsplanen för att få plats att bygga. Lektion ett är enkel: blockera någon som skjuter mot dig. Vi står på motsatta sidor av fältet och Harry förklarar att han kommer börja skjuta på mig, medan mitt jobb är att hålla ned R2 för att fortsätta att bygga väggar, så väggarna ersätts med nya så fort de skjuts ned.

Jag gör mig redo att möta döden. Harry räknar ned och börjar peppra ut skott med sin SMG mot mig. Jag trycker omedelbar ned R2 och viftar fram och tillbaka över skärmen för att bygga två väggar som automatiskt ersätts av nya när de går sönder. Jag är osårbar. När Harry får slut på ammunition instruerar han mig att bygga en trappa upp för väggen jag byggt och försöka få iväg några skott, medan han laddar om. Det är ett enkelt men effektivt trick.

Harry fortsätter med att visa mig några effektiva sätt att bygga strukturer som är svåra för fiender att förstöra snabbt, varav de flesta är ganska enkla, som att till exempel bygga en vägg bakom varje trapp för att förhindra att bli skjuten bakifrån. Det får mig att undra hur jag aldrig kommit på att bygga dem tidigare.

Jag har alltid sett Fortnite som ett FPS med vissa delar av byggmekanik, medan jag egentligen borde ha sett det som ett byggspel med lite skjutande involverat. Byggande och strategi är nyckeln.

"När jag började spela Fortnite hade jag tankesättet att jag ville vara den bästa," förklarar Harry för mig medan vi går över träresterna av mina lektioner. "När jag kollade på andra som spelade, plockade jag upp saker inom några minuter och lärde mig väldigt snabbt. De flesta spelare har inte samma attityd och kollar enbart på streamers för underhållning, medan jag tittade för att lära mig."

Ändra ditt tankesätt

Vanligtvis delas Harrys lektioner upp i tio sessioner, men min två timmar långa intensivkurs var fortfarande enormt fördelaktig. Inte bara tack vare de strategier jag fick lära mig, men även på grund av hur min syn på Fortnite förändrades. Numera prioriterar jag material och byggande och slänger upp väggar vid de första tecknen på strider och tar inga onödiga risker med motståndare (situationer där jag ofta brukade glömma bort att bygga).

Fortnite-lärare kanske aldrig kommer få samma respekt som pianolärare eller billärare från allmänheten, men de erbjuder en viktig tjänst på en ständigt växande marknad (esport och gaming). Det kanske är dags för oss alla att hoppa ombord på Battle Bus och njuta av åkturen.