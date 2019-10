Fortnite Chapter 2 kan lanseras väldigt snart - åtminstone för vissa spelare

Fortnite Battle Royale kommer att starta sina servrar igen så tidigt som imorgon, om vi ska lita på spelets kinesiska hemsida.

Twitter-användare har laddat upp bilder från spelare i Kina, där marknadsföringsmaterial på Fortnite-hemsidan pekar på ett utgivningsdatum för Fortnite Chapter 2 den 15 oktober. Detta verkar alltså bli en enorm uppdatering av spelet, efter att ett svart hål totalförstört ön över alla Fortnite-servrar.

Chapter 2 of Fortnite is confirmed to start on October 15 for chinese players. It's currently 9pm on October 14 in China. That means the Season could start at any second 3 hours from now. 👀(via @Zer2o) pic.twitter.com/ALCOZXZrB6October 14, 2019