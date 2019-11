Facebook Messenger introducerar en ny funktion som låter dig ta bort skickade meddelanden

Det är möjligt på WhatsApp: Om du skickat ett meddelande av misstag, har du en kort tid på dig att ta bort det. Till och med Gmail-användare har några få sekunder på sig att ångra skickade meddelanden.

Facebook går äntligen med i gänget, då de lägger till en liknande funktion till deras Messenger-applikation. Meddelandet om detta upptäcktes av Twitter-användaren @MattNavarra bland det som "kommer snart" i utgivningsnoteringarna för Messengers 191.0-version på iOS.

INTERESTING... Facebook Messenger‘s long-awaited delete messages feature will only give you a 10 minute window to remove a message in a chat pic.twitter.com/ew1z2WPXbcNovember 7, 2018