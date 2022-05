En iPhone 14-läcka pekar på en prisökning - men av en bra anledning

Apple kan äntligen ta sina selfiekameror på allvar med sin nya iPhone 14 (opens in new tab) – men det kan komma till ett pris som avskräcker vissa köpare.

Detta är enligt den koreanska nyhetssajten ET News (opens in new tab), som har publicerat en ny rapport från Apples leveranskedja där de tittar närmare på kameramodulerna som Apple sägs använda som selfiekamera för sin kommande iPhone.

Det finns mycket att gå igenom här. Apple har uppenbarligen gått skilda vägar med tillverkaren som de ursprungligen planerade att använda för dessa komponenter och kommer istället att använda LG Innotek, som var tänkta att producera de främre kamerorna för iPhone 15-serien.

Samtidigt har Apple beslutat att utse denna kamera som en "high-end"-komponent, medan de tidigare av företaget betraktades som "low-end".

Det är inte klart vilken förändring LG:s roll faktiskt kommer att medföra till kameran – sensorn kanske kommer att ha en högre upplösning eller vara fysiskt större, eller så får kanske objektivet några förbättringar i ett försök från Apple för att förbättra prestandan.

Allt detta låter alltså bra för alla selfiefans – Apple verkar ta den främre kameran på större allvar och kommer att använda delar i iPhone 14 som var avsedda för framtida iPhones. Inte bara det, rapporten säger också att dessa delar betyder att de framåtvända kamerorna kommer att ha stöd för autofokus, något som Apples selfiekameror tidigare inte haft.

Med tanke på att iPhones tidigare haft en ganska svag selfieprestanda, är detta välkomna nyheter. Men det verkar också finnas en hake.

Enligt ET News-rapporten kostar de framåtvända kameramodulerna som nu kommer att användas i iPhone 14 ungefär tre gånger mer än motsvarande delar som används i iPhone 13 (opens in new tab) – det är en kostnad som troligen kommer att överföras på kunderna, vilket innebär att mobilen kan bli lite dyrare än vi förväntade oss.

Lanseringen av iPhone 14 är fortfarande några månader bort, så vi blir tvungna att vänta till lanseringen (troligen i mitten av september) för att få reda på om mobilen verkligen får en stor uppgradering av selfiekameran eller inte och om det i sådana fall kommer att återspeglas i priset.

Inte den enda uppgraderingen

Inte nog med att selfiekameran på iPhone 14 verkar få en stor förbättring, har vi också hört talas om en omdesign för just detta område.

Många rykten och renderingar tyder på att iPhone 14 Pro och Pro Plus, som troligen blir de två toppmodellerna i familjen bestående av totalt fyra mobiler, inte kommer att ha några flärpar som tidigare iPhones, utan kommer istället att ha skärmhål (opens in new tab) för sina främre kameror, som många Android-mobiler redan har.

Vi har tidigare antagit att den här förändringen helt enkelt skulle vara för att få iPhones att se bättre ut, då flärpar känns ganska föråldrade vid det här laget. Men det kan även vara för att enklare få plats med nya kamerasensorer och kraftfullare komponenter. Det ska bli spännande att se om Apple verkligen har gjort stora förändringar för sina framvända kameror eller inte, men vi blir troligen tvungna att vänta till september för att få reda på det.