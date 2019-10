En av nyckelfunktionerna på iPhone 11 kommer snart till Samsung Galaxy-mobiler

När iPhone 11 lanserades, var en av dess mest omtalade funktioner "Slofies" eller slowmotion-selfies som togs med den främre kameran. Många ansåg detta som en underlig gimmick som inte skulle få fäste, men nu verkar det som att även Samsung Galaxy-mobiler kommer att få funktionen snart.

Den här nyheten upptäcktes av Sam Mobile och kommer från betan för One UI 2, som är det senaste användargränssnittet för Samsung. One UI används vanligtvis över Android på Galaxy-mobilerna och One UI 2 är den senaste versionen, som är byggd för Android 10. Den nya versionen betatestas för närvarande på utvalda mobiler och det är framför allt en viktig funktion som sticker ut.

Funktionen är som tidigare nämnt Slofies till den främre kameran. Denna låter exempelvis dig ruska på huvudet, skratta eller vad du nu väljer att göra och sedan se det i slowmotion.

De senaste Samsung Galaxy-flaggskeppen har redan ett Super Slow Motion-läge tillgängligt för de bakre kamerorna, som kan spela in videor vid 960 bilder per sekund. Slofie-funktionen ska enligt rapporter inte spela in videor riktigt lika långsamt, men plockar fortfarande upp fler bilder än videor i standardhastighet.

Slofies allt vanligare i framtiden?

Slofie-funktionen på Samsung Galaxy-mobiler finns för närvarande bara tillgänglig för utvalda användare, då One UI 2-betan inte rullat ut till särskilt många ännu, men vi förväntar oss att den kommer att lämna betafasen snart och bli redo för en officiell utgivning under de kommande månaderna.

Detta innebär att framtida Samsung-mobiler som Galaxy S11 och Note 11 kan släppas med Slofie-funktionen redo, så du kan ta häftiga videoselfies.

Vi har även fått höra lite snack om att Samsung kan komma att låna ytterligare en funktion från iPhone 11, i form av dess kraftfulla kamerafunktion för efterbehandling av bilder.

Eftersom detta är två av världens mest populära mobiltillverkare, förvånar det oss inte att de två företagen lånar idéer från varandra för att förbli konkurrenskraftiga, även om de båda kanske hade hittat fler innovativa och användbara idéer om de riktade sina blickar mot några av de kinesiska tillverkarna.