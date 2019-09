Emmaljunga och Bosch skapat världens första intelligenta e-barnvagn

Den svenska barnvagnstillverkaren Emmaljunga har tagit klivet in i den digitala världen, då de i ett samarbete med Bosch skapat världens första intelligenta e-barnvagn, som ska bjuda på helt ny teknologi och en innovativ design.

Det var redan i juni 2019 som den svenska tillverkaren presenterade sin nya e-barnvagn för återförsäljare från hela Europa. Nu har det blivit klart att den nya barnvagnen kommer att finnas tillgänglig att köpa under våren 2020 för ett pris på 1 399 euro för själva chassit och 1 999 euro för en komplett barnvagn med babylift och säte. De svenska priserna är ännu inte klara. NXT90e kommer att finnas tillgänglig att köpa hos utvalda och specialutbildade återförsäljare.

En rad smarta funktioner

Den nya e-barnvagnen har två elmotorer som utvecklats av Bosch, vars uppgift är att hjälpa till vid sluttningar och tunga belastningar. De intelligenta motorerna använder sensorer och algoritmer för att känna av vilken typ av yta barnvagnen körs på. Barnvagnen hjälper till att bromsa i nedförsbackar och ger stöd i uppförsbacke. Den hjälper även till om du exempelvis varit och handlat och lastat barnvagnen tungt, så du inte behöver anstränga dig extra.

Förutom att underlätta själva körningen, fokuserar den nya barnvagnen även på ökad säkerhet och har ett system som automatiskt bromsar barnvagnen när du släpper handtaget. Barnvagnen har dessutom ett inbyggt larm som du kan välja att aktivera, som varnar dig om någon okänd använder barnvagnen och hjälper därmed till att förebygga stölder.

Du kontrollerar de smarta funktionerna via en app som du ansluter till din e-barnvagn (eller eStroller) via Bluetooth. Där får du även information om systemet och batteristatus. Barnvagnen använder ett 18 Volt Lithium ion batteri från Bosch och räcker för promenader på upp till 15 kilometer. Batteriet är återuppladdningsbart och laddare följer med vid köp. Notera att faktorer som lutning, last, markförhållande med mera kan påverka batteritiden. Om batteriet skulle ta slut fungerar NXT90e som en vanlig barnvagn. Barnvagnen är byggd för 1-2 barn med en varsin maxvikt på 22 kilo + belastning.

Om du vill läsa mer om e-barnvagnen eller registrera intresse för den, kan du gå in på Emmaljungas hemsida.