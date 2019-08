Early access-program ger oss en smygtitt på Apple Arcade

Vi har ivrigt väntat på att Apple Arcade ska dyka upp sedan det tillkännagavs i mars och nu har vi äntligen fått några fler ledtrådar om hur tjänsten kommer att se ut, tack vare ett internt early access-program för Apple-anställda.

Detaljerna som kommer från 9to5Mac visar upp några av sidorna och spelen i tjänsten som det ser ut just nu (via Mac App Store).

Apple-anställda får tillgång till tjänsten för bara 0,49 dollar i månaden, men testerna kommer tydligen bara att pågå fram till iOS 13 lanseras. Vi förväntar oss att det kommer att ske i september (när de nya iPhones lanseras), något som kan betyda att detta blir ett kort early access-program.

Det finns även ett alternativ som ger en gratis testmånad och som förmodligen kommer att erbjudas till alla användare, för att uppmuntra dem till att ge Apple Arcade ett försök (Apple Music erbjuder också en gratisperiod för nykomlingar).

Bild 1 av 3 (Image credit: 9to5Mac) Bild 2 av 3 (Image credit: 9to5Mac) Bild 3 av 3 (Image credit: 9to5Mac)

Några av spelen som lyfts fram i Apple Arcade just nu inkluderar Way Of The Turtle ("två nyfikna sköldpaddor på en fördömd ö"), Down In Bermuda ("färdas över Atlanten för ditt livs resa") och Hot Lava ("spring, hoppa, klättra och surfa i förstaperson genom nostalgipackade miljöer").

Apple har tidigare lovat ett spelbibliotek på över 100 titlar när Apple Arcade äntligen går live och utvecklare kommer garanterat att arbeta hårt för att göra spelen redo för den stora dagen - många spel är för närvarande markerade som "under utveckling".

Designen på Apple Arcade och de tillgängliga spelen kan såklart förändras innan tjänsten lanseras, men det är en intressant smygtitt som åtminstone ger oss ett hum om vad vi kan förvänta oss.

Apple har ännu inte bekräftat hur mycket Apple Arcade kommer att kosta och det finns även en hel del andra obesvarade frågor kring tjänsten, som exempelvis om multiplayer-funktioner kommer att finnas tillgängliga. Vi kommer att uppdatera dig så fort Apple går ut med något officiellt.