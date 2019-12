Donkey Kong Jr släpps till Nintendo Switch Online i maj

Kommer du ihåg när Super Mario var en tjuvjägare som separerade unga primater från sina föräldrar och låste in dem i burar? Inte? Det har faktiskt hänt och är något Nintendo lyfter fram i månadens lista över spel till Nintendo Switch Online.

Ett av gratisspelen som kommer att finnas med i maj 2019-utgåvan av det japanska spelföretagets online prenumerationstjänst för Nintendo Switch är nämligen Donkey Kong Jr, som är NES-uppföljaren till arkadklassikern som introducerade både Donkey Kong och Mario till världen.

Du kommer att få spela som sonen till den ursprungliga Kong, Junior Kong, och kommer att bli tvungen att hoppa dig fram genom farliga nivåer för att rädda din pappa som blivit fångad av rörmokaren. Det är både ett smart och utmanande spel från 1988, som kommer att sätta dina färdigheter på prov.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Fler Nintendo Switch Online-spel

Donkey Kong Jr kommer att få sällskap av VS. Excitebike och Clu Clu Land.

VS. Excitebike är ett motorcross-spel med möjligheter till multiplayer-lägen, där du kan delta i race mot andra motståndare eller köra utmaningar som går på tid. Se det som en föregångare från 1984 till Trials-spelen. Sedan kan du även se fram emot Clu Clu Land, som är ungefär som en Pac-Man-kopia med ett ganska olyckligt namn.

Dessa tillskott gör att det totala antalet NES-spel som finns tillgängliga för Nintendo Switch Online-prenumeranter är över 40 och de får sällskap av titlar som Super Mario Bros 3., River City Ransom och The Legend of Zelda. Det är ett imponerande utbud, men vi håller tummarna för att företaget även kommer att introducera SNES-spel att ingå i månadskostnaden under E3 2019.