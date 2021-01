Disney bekräftar att WandaVision kommer att bjuda på dubbelavsnitt för premiären

Disney har bekräftat att WandaVision kommer att bjuda på två avsnitt på Disney Plus när den har premiär senare den här månaden.

De första två avsnitten kommer göra sin debut på streamingtjänsten den 15 januari, och sedan kommer serien att återgå till Disneys vanliga släppschema med ett nytt avsnitt per vecka. Det betyder att avsnitt tre kommer att släppas den 22 januari.

Det är inte helt klart varför Disney har beslutat att visa de två första avsnitten av WandaVision på en gång. Beroende på längden på avsnitten är det möjligt att Disney hoppas på en längre, mer effektfull premiärdag. Vi förstår även om de vill bjuda på en stor premiär med gott om innehåll, med tanke på bristen på nytt Marvel-innehåll under 2020.

Det finns också en chans att Disney vill ge serien en chans att fånga tittare; med sin sit-com-inspirerade stil och speciella ton ser WandaVision definitivt ut att bli en annorlunda serie för att vara Marvel och det kan vara så att det tar ett par avsnitt för att verkligen övertyga tittare och få fram vad den försöker att göra.

Mer innehåll på gång

Med Elizabeth Olsen i rollen som Wanda Maximoff/Scarlet Witch och Paul Bettany som Vision, kommer WandaVision att bli den första av flera MCU-TV-program på Disney Plus i år, och även bli den första titeln i Marvel Phase 4.

Serien kommer att utspela sig över nio avsnitt, så med sitt veckovisa släppmönster bör den avslutas i mars och ge tillräckligt med andningsutrymme innan serien The Falcon and the Winter Soldier släpps den 19 mars.

Fler Marvel TV-projekt kommer till Disney Plus senare under året, med Loki som följer frånThe Falcon and the Winter Solder i maj. Det verkar som om Marvel-serierna på Disney Plus kommer att spela en viktig roll i den övergripande berättelsen av fas 4 i MCU och kommer att kopplas samman med filmerna som är planerade under året och även under 2022. Det kommer definitivt att bli ett par hektiska år för alla Marvel-fans.

Via IGN