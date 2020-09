Disney+ avslöjar allt tillgängligt innehåll vid lanseringen 15 september

Nu avslöjar Disney allt innehåll som kommer att finnas tillgängligt på den strömmande videotjänsten Disney+ vid lanseringen den 15 september. Över 500 filmer, 7300 avsnitt och 40 originalproduktioner finns med från start – nu är frågan om det räcker för att konkurrera med Netflix och HBO?

Disney har en diger produktkatalog att bjuda på, med imponerande mycket tillgängligt redan från start. Vi bjuds på både klassiker och nyheter som nog tilltalar både stora och små. Men för att vi fortsätta att betala för en strömmande videotjänst behöver det komma nytt material regelbundet – och hur det blir med det återstår att se.

Marvel, Star Wars och Pixar

Disney+ bjuder på Disney-klassiker, Marvel-filmerna, Star Wars-sagan och Pixar-filmer, men det finns också innehåll från nyligen uppköpta Fox (21st Century Fox) och National Geographic. Den sistnämnda kategorin bjuder bland annat på naturdokumentärer i mängder.

Fox-köpet innebär att Disney+ redan från start bjuder på The Simpsons, den långlivade tecknade serien om de gula invånarna i staden Springfield. De först säsongerna av serien går att se både i 4:3-format (som den ursprungligen sändes) och i remastrat 16:9-format.

Det går att se igenom alla Marvel-filmerna på tjänsten också (förutom Spider-Man-filmerna som var ett samarbete med Sony). För Star Wars-fansen finns hela sagan att titta på, inklusive Jon Favreaus nya serie The Mandalorian. Serien släpps ett avsnitt i taget, det kommer att finnas några tillgängliga från start och övriga kommer framöver på fredagar.

Disney+ snart på svenska

(Image credit: Disney Plus)

Disney+ innehåller egenproducerat ”original”-material som ”20 000 Leagues Under the Sea”, ”Sound of Music” och ”Pirates of the Carribean”-filmerna och ett gäng kortfilmer med Kalle, Musse och Långben.

Tjänsten kommer att fyllas på med mer material allt eftersom, och det är tur för några önskemål att fylla ut listan med kan vi komma på. Något att se fram emot är den 4 december då Mulan får Sverige-premiär på tjänsten (utan att kosta något extra).

Mycket av materialet kommer att finnas tillgängligt dubbat till svenska, eller med svenska undertexter. Det är något som Disney lagt mycket möda på.

Tjänsten kommer att fungera på de flesta mobiler och tv-enheter inklusive spelkonsoler som Playstation 4 och Xbox One. Över 150 titlar kommer att kunna strömmas i 4K och det finns stöd för Dolby Atmos-ljud.

Glädjande nog kan man ha upp till 7 profiler på tjänsten och det går att barn-anpassa utbudet om man har barn i familjen. Det går att strömma till fyra enheter samtidigt, det går också att lagra obegränsat med material i upp till tio enheter för att kunna se också utan uppkoppling.

Tjänsten släpps i Sverige den 15 september och om du förhandsbeställer senast den 14 september kostar det 590 kronor för det första året (49 kronor per månad). Ordinarie pris är sedan 69 kronor per månad eller 689 kronor per år.