Diablo Immortal är inte det enda mobilspelet som Blizzard har planerat

Efter den överväldigande negativa responsen från Blizzards fans efter tillkännagivandet av företagets mobilspel Diablo Immortal, har VD:n Allen Adham bekräftat att fler mobila titlar är på väg,

Diablo Immortal tillkännagavs för första gången under BlizzCon 2018, som är spelutgivarens årliga spelkonvention, där det möttes av både omedelbart och bestående misstyckande från alla fans av spelserien.

Trots att Blizzard redan hintat ganska kraftigt om att Diablo 4 skulle visas upp under årets konferens, kände sig fans oerhört besvikna att tillkännagivandet inte handlade om ett nytt större tillskott i franchisens PC-kategori och var skeptiska över de eventuella pengadrivna motiven till att göra ett mobilspel.

Under en Q&A-video som laddades upp på YouTube, hävdade Adham att Blizzard har satt "många av sina bästa utvecklare på den nya titeln till mobil" och att "fler nya produkter håller på att utvecklas idag än någonsin tidigare."

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Även om vi inte fick någon specifik information i videon, verkar det som att vi kan förvänta oss fler mobilspel under de kommande åren som är baserade på världarna och handlingarna i andra titlar som Warcraft, Overwatch och Heroes of the Storm.

Med tanke på Adhams kommentar om antalet projekt arbetslaget för närvarande jobbar på, är det rimligt att anta att åtminstone några av dem kommer att vara i form av större utgåvor till PC, speciellt med tanke på att företaget försäkrat sina fans om att en av dem i alla fall kommer att vara Diablo 4.