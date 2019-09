Detaljer om nya iPhone 11, iOS 13, Apple Watch 5 och nya iPad har läckt ut i suspekt dokument

Årets största Apple-läcka kan precis ha dykt upp, då en officiell PDF laddats upp på nätet och avslöjar både namn och lanseringsdatum för Apples kommande enheter, som bland annat den nya iPhone 11-serien.

Det laddades upp av AppleBeta2019 på Twitter (ett konto som tidigare läckt korrekt information om Apples operativsystem). Dokumentet föreslår att Apples kommande mobiler kommer att heta iPhone 11, iPhone 11 Pro och iPhone 11 Max. Detta är namn vi fått höra tidigare, men vi känner oss inte riktigt övertygade om det sista, då det låter riktigt klumpigt.

De nya iPhones kommer tydligen att släppas till butiker den 27 september, men med tanke på att vi vet att de kommer att lanseras den 10 september, stämmer det inte riktigt överens med hur Apple brukar göra. Vi förväntar oss att se de nya iPhones släppas till butik en vecka tidigare än så.

It looks like somehow our leak has been leaked. Ironic right? Here is a link to the PDF. Please quote us in any mentions of the link. https://t.co/BgbibhH6TcSeptember 4, 2019