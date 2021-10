Det här är alla mobiltelefoner James Bond har använt i filmerna, hela vägen fram till No Time to Die

INT. STÄNGSEL RUNT EN HEMLIG BAS – NATT



James Bond dyker upp som en siluett mot en mörk skog, medan han smyger längs ett kedjestängsel – genom luckorna i staketet ser vi ett gäng torn som sticker upp från en grå fabrik som sträcker sig mot en stjärnfylld natthimmel.

Bond gräver i fickan och tar fram en smartphone. Det är en Sony Xperia 1 IV, eftersom Bond alltid har den senaste tekniken. Han håller den i liggande läge och riktar den mot byggnaderna.

TELEFONSKÄRM: Vi ser kamerapappen. Bonds fingrar nyper ihop när han zoomar in. Han gör samma sak igen, och vi ser fabriken fylla stora delar av skärlem. Bonds finger trycker på slutarknappen och skärmen blinkar vitt för att signalera att bilden har tagits.

Vi ser Bonds ansikte när han kisar mot skärmen samtidigt som ljuset dansar över hans ansikte.

TELEFONSKÄRM: Vi tittar på i galleriappen. Bond väljer det senaste fotot, det förstoras och täcker hela skärmen. Fingret går till delningsknappen, och vi ser en lista med alternativ dyka upp. Vi ser en WhatsApp-ikon med ansiktet på Q. Bond väljer den och lägger till ett meddelande: "Önskar att du var här" innan han snabbt stollar telefonen i fickan.

OK, visst - vi har aldrig sett en smartphone användas på det sättet i en James Bond-film. Faktum är att du är mer sannolikt mer sofistikerad i din mobiltelefonanvändning än 007 någonsin har varit i en film (eller i en bok, för den delen). Men Bondfilmerna har en historik av att innehålla mobiltelefoner, som alla baseras på olika telefonepoker.

Ända sedan Brosnan-eran har Bond-filmerna varit fyllda med produktplaceringar, innehållande sekvenser som verkar ha skrivits nästan uteslutande för 007-ögonblickr att se coola ut med de produkter som Eon har fått pengar att visa upp. Förutom mediokra lageröl och dyra klockor är mobiltelefoner något som ofta dykt upp i händerna på både superagenten och hans följeslagare.

Eftersom Sony har varit distributör för många av Daniel Craig-filmerna har naturligtvis företagets produkter varit en del av dessa filmer – men det är inte bara det japanska märket som har fått vila i Bonds hand. I No Time to Die är det HMD Global (tillverkare av Nokia-telefoner) som har fått äran att vara en del av 007-filmen.

James Bond har emellertid varit relativt teknofobisk genom åren, trots alla gadgets som Q har tagit fram. Där sällan Bond använder smartphones för allt annat än samtal och meddelanden, förutom några hemliga funktioner som dyker upp då och då. Till exempel har vi aldrig sett honom spela "Snake", "Angry Birds" eller "Call of Duty: Mobile". Han borde vara en fan av det sistnämnda.

För att fira att "No Time to Die" äntligen går på bio så har vi gått igenom alla filmer där 007 eller hans vänner har använt mobiltelefoner, så att du kan följa Bonds utveckling från användning av gamla tegelstenar till, ja, lite mindre gamla Sony-telefoner.

Tomorrow Never Dies: Sony Ericsson JB988

(Image credit: Sony)

Bonds första egentliga mobiltelefon är en modell som inte existerar i verkligheten. Sony Ericsson JB988 designades av Sony enbart för användning i Tomorrow Never Dies och den är inte ens baserad på en befintlig enhet. J-serien designades för barn och gick bara upp till 300 (JB-delen i namnet är naturligtvis smart.)

Det är förmodligen helt okej att den här telefonen aldrig såldes på marknaden, med tanke på att de mest imponerande funktionerna inkluderade ett elschockvapen på 20 000 volt och en fjärrkontroll till Bonds BMW. Hade det blivit tillgängligt för allmänheten så hade det slutat i totalt kaos. Pressmeddelandet hade åtminstone varit en mycket rolig syn.

Die Another Day: Sony Ericsson T68i & P800

(Image credit: Sony)

Även om Bond höll sig borta från digital teknik i The World is Not Enough och Die Another Day, så var det en annan karaktär som tog över stafettpinnen, så att produktplaceringarna kunde fortsättas som vanligt. Sony Ericsson T68i användes av Halle Berry-karaktären Jinx – dock nästan uteslutande som en bomb vilket kanske inte var den bästa reklamen för det svenska bolaget.

Den stora telefonen på bilden är dock Ericsson P800, som användes av karaktären Zao (spelad av Rick Yune, killen med alla diamanter i ansiktet). Denna modell spelar en lite mer komplicerad roll, eftersom skurken får information om var Bond är via denna telefonen i början av filmen, inklusive en lågupplöst bild av Pierce Brosnan, som förmodligen såg bra ut 2002 när filmen släpptes.

Casino Royale: Sony Ericsson K800i & M600i

(Image credit: Sony)

I Casino Royale får vi ta del av två Ericsson-modeller, med de vanliga T9-tangentborden: K800i, som används av James Bond själv och M600i, som används av Vespa Lynd, spelad av Eva Green.

K800i gör inte mycket väsen av sig i filmen, men Sony valde att klämma in modellen som en del av marknadsföringskampanjen. De presenterade enheten som en konkurrenskraftig kameratelefon (vilket det verkligen var vid den tiden.) M600i-modellen får betydligt större utrymme när Bond läser ett textmeddelande som Lynd får i telefonen under den sista delen av filmen, där viktig information avslöjas.

Användningen av mobiltelefoner i den här filmen skriker inte precis "superspion", men den första Daniel Craig-filmen representerade fortfarande en markant skillnad. Det var då produktplaceringar gick från att vara irriterande ögonblick som kan ignoreras till att tydligen vara den enda anledningen till att Eon gör dessa sekvenser.

Quantum of Solace: Sony Ericsson C902 Cybershot

(Image credit: Sony)

James Bond kom faktiskt ihåg att använda sin telefon i Quantum of Solace. Han använde flitigt 5 MP-kameran i sin C902 och tog dessutom ett par samtal. Inte alls illa, Bond.

Specialutgåvan av telefonen som 007 använde hade faktiskt ett James Bond-spel förinstallerat. Vi antar därför att spionen stötte på spelet någon gång och fick reda på att han bara är en fiktiv karaktär, lite som i "Stranger Than Fiction", men via en Ericsson-telefon istället för Emma Thompson.

Skyfall: Sony Xperia T

(Image credit: Sony)

007 kliver slutligen in i smartphone-eran i "Skyfall", där han kan ses med Android-telefonen Xperia T. Faktum är att detta var mittpunkten i en enorm marknadsföringskampanj, där Sony själva kallade den nya modellen för "Bond-telefonen" .

I "Skyfall" gör Bond inte så mycket med Xperia T – vid ett tillfälle får han ett textmeddelande och visar därmed Sonys telefonens fantastiska förmåga att... ta emot textmeddelanden. Han försökte inte ens ta bilder med 13 MP-kameran eller undersöka hemliga filer på den (då) skarpa 720p-skärmen. En besvikelse.

Spectre: Sony Xperia Z5 & Samsung GT-S5611

Sony Xperia Z5 visades under så kort tid i Spectre att vi helt enkel använder vår egna recensionsbild. (Image credit: TechRadar)

No Time To Die: Något... från Nokia?

(Image credit: HMD Global)

När No Time to Die ursprungligen skulle lanseras var det HMD Globals Nokiatelefoner som skulle användas av Bond. Kanske skulle han kunna göra något väldigt futuristiskt med telefonen, som att ansluta till internet eller ansluta den till en laddare – för att fortsätta på temat från Craigs filmer.

Eftersom det ursprungliga lanseringsdatumet var nära förestående tillkännagavs Nokia 8.3 5G som filmtelefon, eftersom detta var företagets senaste produkt. Men med förseningen av filmen så är inte den telefonen längre ny. Nokia XR20 är företagets nya "stora lansering", men den debuterar inte i No Time To Die utan vi får se den äldre 8.3-modellen, tillsammans med en glimt av en Nokia 3310 (den berömda tegelsten-enheten som nästan alla hade vid millennieskiftet.)