Den frånvarande OnePlus 8 Lite påstås fortfarande vara på väg

Ytterligare en ny OnePlus-mobil är på väg - utöver de redan lanserade OnePlus 8 och OnePlus 8 Pro - men har enligt rapporter försenats av coronaviruset.

Det gick en mängd rykten om den billigare OnePlus 8 Lite, som är en variant av de två flaggskeppen med lite enklare specifikationer och ett överkomligare pris. Ett tidigare rykte föreslog att OnePlus 8 Lite faktiskt skulle bli kallad "OnePlus Z" och att den skulle göra debut senare under året.

Den senaste informationen kom i form av ett Twitter-inlägg av den kända läckan @OnLeaks. När han fick frågan om varför den "tredje mobilen" inte hade dykt upp under OnePlus 8-seriens lanseringsevenemang, skrev läckan att tillkännagivandet av den mobilen hade skjutits fram på grund av "coronavirus-situationen".

According to my sources, that model was initially planned to be unveiled along with the #OnePlus8 series during yesterday's event but has been postponed (at least to upcoming summer) due to #CoronaVirus situation...April 16, 2020