Den bästa iPhone 14 Pro-funktionen kommer till alla iPhone 15-modeller

Den nya Dynamic Island är en av de mest iögonfallande nya funktionerna på iPhone 14 Pro och iPhone 14 Pro Max – och även om du inte hittar den på de billigare iPhone 14 och iPhone 14 Plus, verkar det troligt att den formskiftande utskärningen kommer att finnas med på varje iPhone 15-modell.

Detta är enligt den kända analytikern Ross Young (via 9to5Mac), som har bättre rykte än de flesta när det gäller att förutsäga vad Apple kommer att göra i framtiden – så det finns en stor chans att detta faktiskt kommer att se.

Young säger dock att de övriga uppgraderingarna på Pro-skärmarna – som bland annat uppdateringsfrekvensen på 120 Hz och LTPO-tekniken som möjliggör always-on-skärmen – sannolikt inte kommer att finnas med på iPhone 15 och iPhone 15 Plus.

Nytt och fräscht

Dynamic Island möjliggörs med iOS 16 och expanderar och drar ihop sig runt de fysiska hålen för selfiekameran och de framåtriktade sensorerna: den kan visa information om media som spelas just nu, eller inkommande samtal och mycket mer (du kan till och med använda den där du spelar spel).

Som jämförelse känns flärpen på iPhone 14 och iPhone 14 Plus, som introducerades med iPhone X under 2017, lite tråkiga i jämförelse. Den gamla designen innebär också mindre utrymme på statusfältet för ikoner och notifikationer.

Även om de billigare iPhone 15-modellerna också kan få Dynamic Island 2023, verkar Apple vara fast beslutna om att hålla en tydlig skillnad mellan Pro- och icke-Pro-modellerna. Precis som med iPhone 14-serien förväntas nästa års mobiler delas upp när det kommer till vilka chipset som används inuti dem.

Flärpens tid är förbi, dags för nya ön

Det känns vettigt för Apple att göra Dynamic Island-funktionen tillgänglig i alla iPhone-modeller: det är helt klart den riktningen serien är på väg eftersom kameror och sensorer behöver allt mindre utskärningar, och det kommer att göra både iPhone 15 och iPhone 15 Plus mer lockande att köpa för kunder.

Vi hörde talas om de pillerformade och cirkulära utskärningarna i förväg, men det fanns inga läckor runt Dynamic Island – vilket visar att Apple fortfarande är väldigt bra på att hålla hemligheter från omvärlden när det gäller intern mjukvaruutveckling.

Vi hoppas att Dynamic Island kommer till alla iPhone-modeller framöver - sättet som ön förändras för att visa aktuell information om vad som sker i mobilen är verkligen ett smart, nästa generations system för status- och meddelanden.

Räkna med att tillverkarna av Android-mobiler kommer att kopiera vad Apple gör här – processen har faktiskt redan börjat. Liksom flärpen före den, kan Dynamic Island komma att bli ett signaturelement i mobilers användargränssnitt under flera år framöver.