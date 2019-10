Cyberpunk 2077 släpper en ny teaser, men fotoläget är fortfarande ett mysterium

Cyberpunk 2077 kommer definitivt bli ett spel med stil, men vad kommer spelets fotoläge att lägga till i mixen?

Det var GamesRadar som upptäckte en video på det officiella Twitter-kontot för Cyberpunk 2077, som hintar om en ny funktion i spelet. Vi får se en glittrande stadsmiljö av Night City, innan en kamerasymbol dyker upp mitt på skärmen och tar en bild.

Vi fick höra om ett fotoläge för Cyberpunk 2077 redan i september förra året, när samma Twitter-konto svarade på ett fans fråga om att inkludera ett fotoläge, där svaret var: "Vi planerar att ha ett". Nu ger hashtaggen #PhotosFromNightCity i inlägget ovan en ganska tydlig hint om att det faktiskt kommer att bli en funktion.

Det kan fungera som en liten rolig extragrej i spelet eller eventuellt fungera som ett större interaktivt sätt att uppskatta och föreviga några av de mest vackra (eller dystra?) platserna och ögonblicken i det enorma spelet.

Många av dagens spelkonsoler har såklart en inbyggd funktion för skärmdumpar, som exempelvis PlayStation 4 och Nintendo Switch. Funktionen kan användas för att snabbt skaffa visuella bevis på framsteg i olika spel (även om vi aldrig brukar kolla på dem igen, men det är inte poängen, ok?).

Vi får dock känslan av att den här funktionen kommer att skilja sig något och eventuellt spela en mer aktiv roll i Cyberpunk 2077-spelets gameplay.

Vad kan fotoläget användas till?

Det finns några exempel på när en foto-funktion i ett spel faktiskt tjänar ett syfte. Vi fick bland annat en fotofunktion i det fantastiska The Legend of Zelda: Breath of the Wild, där spelare kunde spåra olika varelser och monster de tagit kort på med sin Sheika Slate som de fick i början av spelet. (Det fanns även en liknande kamera-funktion i Wind Waker, som handlade mer om att visa NPC:er bevis på dina äventyr).

Vi får inte heller glömma bort Beyond Good and Evil, där fotografering var en central och avgörande del av spelet, även om kamerakontrollerna var något klumpiga på Xbox 360.

Sedan har vi såklart Pokémon Snap, som faktiskt kan vara spelet som startade hela trenden med att göra fotografering en del av gameplay, då du var tvungen att ta kort på olika Pokemon som dök upp på skärmen för att låsa upp nya områden eller aktivera evolutions.

Pokémon Snap - spelet som startade trenden? (Image credit: Nintendo)

Baserat på vad vi sett hittills från Cyberpunk 2077, antar vi att fotofunktionen kan komma att användas för att ta bilder eller spela in videor som bevis på olaglig aktivitet, maktmissbruk eller kanske selfies med Keanu Reeves. Vi gissar dock på att de smarta utvecklarna vid CD Projekt RED inte kommer att hålla saker och ting riktigt så simpla.

I en värld full av ständig övervakning och digital spionage, hade det passat temat perfekt om spelaren själv kunde skapa egna förfalskade bilder eller ha ett uppdrag som går ut på att hacka en av de enorma reklamskyltarna i Night City med känsliga bilder du tagit på dina resor. Gör oss inte besvikna, CD Projekt RED.