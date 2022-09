Den efterlängtade Battle Royale-uppföljaren Call of Duty: Warzone 2 har äntligen fått ett släppdatum.

Warzone 2, som tillkännagavs under livestreamen Call of Duty Next (opens in new tab), kommer att släppas den 16 november. Det kommer alltså att släppas bara ett par veckor efter att Call of Duty: Modern Warfare 2 (opens in new tab) lanseras i oktober.

Den släpps tillsammans med sin första multiplayer-säsong. Liksom den ursprungliga Warzone (opens in new tab) kommer varje säsongsuppdateringar för Warzone 2 att delas med de andra Call of Duty-titlarna, vilket innebär att många av de nya funktioner (opens in new tab) som dyker upp i Modern Warfare 2 också kommer att dyka upp i Battle Royale.

Stora förändringar

Den nya kartan ser ut att bli riktigt häftig. (Image credit: Activision)

Warzone 2 kommer att göra några stora förändringar i Battle Royale. Till att börja med kommer det att introducera den nya kartan Al Mazrah – en blandning av vidsträckt öken, industriområden, städer och mycket vatten. Räkna med klippiga bergstoppar, underjordiska grottor och klaustrofobiska korridorer.

Några av kartans intressanta platser inkluderar en fästning, ett observatorium, en övergiven by, träskmarker, en flygplats och en tom metropol. Floder kommer att förbinda alla stora landmärken, eftersom Warzone 2 som lutar sig kraftigt mot Call of Dutys nya vattenfunktioner.

Även fordonen piffas upp. En ny fysik- och hanteringsmodell kommer att innebära att de känns mer autentiska att köra, men också att förstöra. Du kommer att kunna skjuta av däck för att stoppa fiender, klättra upp på biltak under strider och luta dig ut genom fönstren från bilen. Du måste också hålla koll på din bil. Däck måste repareras och bensinen måste fyllas på om du vill kunna fortsätta köra.

Det blir alltså några stora förändringar, men inte lika stora som det nya tredjepersonsläget (opens in new tab) som kommer till Modern Warfare 2.