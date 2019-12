Ny trailer för Call of Duty: Black Ops 4 har släppts, veckor före spelets faktiska utgivning

Som om fans inte redan var pumpade för det senaste tillskottet i succéserien Call Of Duty, har Activision och Treyarch precis släppt en Black Ops 4-trailer flera veckor innan spelets utgivning den 12 oktober.

Om du skulle råkat ha glömma, påminner trailern dig om att Call of Duty: Black Ops 4 kommer att ha uppdaterade flerspelarlägen, zombier och ett helt nytt Battle Royale-läge som heter Blackout och som har som mål att ge Fortnite lite konkurrens.

Vi får se massa nytt och explosivt gameplay i videon, från vapenstrider på uppblåsbara båtar (RHIB), till en gladiatorarena med en odöd tiger. Black Ops 4 är verkligen spelet som har allt, förutom en enspelarkampanj då.

Du kan även se en hel till prylar och tillbehör i trailern, som robotar och självfästande granater som skjuts iväg med slangbellor, tillsammans med de gamla vanliga dubbelhoppen, fyrhjulingarna och de bevingade dräkterna som blivit standard för spelserien.

Under tiden du väntar på Call of Duty: Black Ops 4 att släppas till PC, PlayStation 4 och Xbox One den 12 oktober, kan du kolla in spelets actionfyllda trailer nedan.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)