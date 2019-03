Bethesda visade teaser för Fallout 76 innan E3 2018

Efter en livestream som bevisade att det inte krävs valv för att utföra sjuka sociala experiment, har Bethesda äntligen bekräftat att de kommer släppa ett nytt spel med titeln Fallout 76.

För närvarande finns det inte jättemycket information om Fallout 76 och vad spelet kommer att handla om, men du kan kolla in trailern nedan. Den visar en invånare i Vault 76 som gör sig redo för vad som verkar vara Reclamation Day:

Även om vi inte vet någonting om spelet än, vet vi några detaljer om Vault 76. Det nämns i både Fallout 3 och Fallout 4 som ett av de 17 "kontrollerade" valven med cirka 500 invånare, som är designade att öppnas 20 år efter eventuella kärnvapenkrig. Resultaten från dessa kontrollerade valv skulle sedan användas för att jämföras med experimentella valv.

Detta föreslår att spelet kommer utspela sig mycket närmare efter kärnvapenkriget än de flesta andra Fallout-spelen och eftersom sången West Virginia spelas i bakgrunden, gissar vi att spelet kommer utspela sig någonstans i Washington DC-området. Kommer vi kanske få spela som en av de första personerna som vågar sig ut i Wasteland efter kriget?

Kotakus Jason Schreier har nämnt att spelet kommer involvera gameplay online på något sätt (men inte i MOO-stil). Om det verkligen kommer utspela sig direkt efter kriget i Wasteland, känns det skönt att inte behöva uppleva resan ensam. Det har dock fortfarande inte bekräftats något officiellt gällande gameplay eller ens plattform ännu.

Streamen gick live på Twitch den 29:e maj och hade varit live strax under en dag innan de visade trailern. Med ingenting mer än en Vault Boy-figur och en TV-skärm med texten "Please stand by", lyckades streamen vid några tillfällen samla tiotusentals fans åt gången.

Precis innan trailern visades upp var det mer än 153 000 människor som satt och kollade på streamen och en gång föll tittarsiffran ned strax under 30 000.

Då och då dök medlemmar i teamet upp och utförde dockshower, kastade runt lite confetti eller flyttade Vault boy klockan, medan publiken intensivt följde varenda rörelse i hopp om att det var ledtrådar om vad som skulle komma.

Efter den här teasern är vi säkra på att vi kommer se mer från spelet under Bethesdas show på E3 2018.