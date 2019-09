Bästa superhjälte-spel: Titlarna att spela i väntan på Marvel’s Avengers

Avengers: Endgame må ha avslutat MCU på ett smidigt (om än känslosamt) sätt, men vi har fortfarande inte fått nog av superhjältar och vi hoppas att Crystal Dynamics Marvel’s Avengers-spel är precis vad vi väntat på.

I Marvel’s Avengers ikläder spelare rollen som en av de mest populära Avengers-karaktärerna i ett singleplayer narrativ-drivet spel, som också inkluderar co-op uppdrag som du kan spela med upp till 3 andra spelare. Du kan ju inte rädda världen ensam.

Dessutom kommer nya karaktärer, regioner och uppdrag att läggas till gratis efter att spelet släppts, som en del av en pågående flerårig plan för spelet. Men vilka superhjältar är egentligen med? De spelbara karaktärerna som avslöjats hittills är: Iron Man, Captain America, Black Widow, Hulk och Thor. Kamala Khan, det vill säga Ms. Marvel, visades också upp kort på Marvel Games Comic-con-panel. Det har även hintats en hel del om Hawkeye.

Även om Marvel’s Avengers inte kommer ut förrän den 15 maj 2020, betyder det inte att du måste gå helt utan superhjältar i ditt liv fram tills dess. För att förbereda dig på den långa väntan har vi samlat de bästa superhjälte-spelen du kan roa dig med under tiden.

God of War (2018)

Vi börjar med TechRadars Game of the Year 2018, God of War. Det bjuder på allvarliga teman, brutala taktiska strider och karaktärer som vi kom att älska - God of War är en exceptionell Reboot av den älskade gudamördaren Kratos' spel och i hemlighet ett sensationellt bra superhjältespel.

Den bästa superhjältestrid vi någonsin sett i ett TV-spel kan hittas tidigt i Kratos nordiska resa. Det är en strid en-mot-en som är så rasande, beslutsam och destruktiv, att det är svårt att tänka sig någon annan superhjälte-strid som är bättre, i något medium.

Det bästa vapnet TV-spel har att erbjuda, Kratos Leviathan Axe är i mekaniken identisk med Thors hammare och spelare kan kasta Leviathan för att sedan kalla den tillbaka med ett simpelt knapptryck. Upphetsande nog är utvecklaren bakom yxan, Vince Napoli, numera anställd hos Crystal Dynamics, där han är ansvarig för att se till att hjältarna i Marvel’s Avengers känns som de mäktiga hjältar vi älskar.

LEGO Marvel Superheroes 2

TT Games LEGO-titlar har varit en konsekvent källa av knasiga och roliga spel sedan LEGO Star Wars släpptes 2005. LEGO Marvel Superheroes 2 gör inget för att revolutionera genren där du slår sönder LEGO-bitar, men med samma charm, underhållning och hundratals spelbara Marvel-karaktärer är det fortfarande ett fantastiskt spel under TT Games bälte.

Där uppföljaren höjer sig över sin föregångare är i dess riktigt roliga och påhittiga narrativ. Den tidsresande elakingen Kang the Conqueror använder sina krafter för att slå ihop en hel mängd med klassiska Marvel-platser som 2099 New York City, Asgard och Wakanda, för att skapa en öppen värld av Chronopolis där spelare ger sig in i en kosmisk slutstrid med Kang.

Just Cause 3 (med Sky Fortress DLC)

Superhjälte-spel behöver inte handla om övernaturligt starka karaktärer i färgglada spandex, ibland kan ett superhjältespel definieras av sin mekanik, snarare än sina karaktärer och Just Cause 3-spelets Sky Fortress DLC har en rejält roligt superhjälte-mekanik.

Rico Rodriguez bombastiska tredje äventyr känns redan heroiskt med Wingsuit och hans uppfinningsrika Grappling Hook, men Sky Fortress gör det hela så mycket bättre med den raketdrivna Bavarium Wingsuit.

Denna härliga uppgradering låter Rico flyga genom luften som en bevingad Iron Man, med bara en liten Cooldown på Boosten för att begränsa dina flygförmågor. Likt Iron Man har även Bavarium Wingsuit målsökande missiler, samt ett maskingevär som kan skapa kaos från skyarna.

Batman: Return to Arkham

Batman: Return to Arkham samlar de två första spelen i Rocksteadys hyllade serie, Arkham Asylum och Arkham City. Detta är några av de allra bästa superhjälte-spel som någonsin gjorts, där speciellt Asylum var något helt nytt när det kom med sina fria och rörliga närstrider.

Under de 10 år sedan Rocksteadys första försök att gestalta den mörke riddaren har deras stridssystem blivit mer eller mindre en standard inom industrin. Med den härliga Stealth-mekaniken, fängslande skurkar (inklusive Scarecrows otroliga psykologiska skräcksekvenser) och gott om Batman-prylar att använda var Rocksteadys första försök med Batman mästerligt och det satte verkligen ribban för framtida superhjältespel.

Batman: Arkham VR

Utvecklat av Rocksteady låter Batman: Arkham VR spelare ikläda sig manteln och ge sig ut på en kort men härlig upplevelse från Batmans perspektiv. Det finns tyvärr inga intensiva strider, men spelet bjuder på ett spännande mord-mysterium där du blir ”världens bästa detektiv” genom att använda dina rörelsekontroller för att interagera med Gotham City och dess skurkaktiga invånare.

Arkham VR är en oslipad diamant som är värd att uppleva om du älskade detektiv-sektionerna i Rocksteadys vanliga Arkham-titlar.

Infamous: Second Son

Detta är en av Playstation 4 första exklusiva titlar och i Infamous: Second Son ikläder du dig rollen som Delsin Rowe (spelad av den utmärkte röstskådespelaren Troy Baker), som är en person med extraordinära färdigheter känd som en Conduit. Ditt uppdrag? Att besegra en anti-Conduit-organisation.

Som en Conduit kan Delsin absorbera krafter från andra Conduits och Delsin absorberar sedermera olika krafter från flera Conduits, där varje kraft har sin egen mekanik för att ta sig snabbt genom staden, samt sin egen stil för strider. Allt utförs med väldigt snygga effekter

Ett ganska simpelt moralitetssystem är inte tillräckligt för att förstöra vad som för övrigt är ett jättebra superhjälte/antihjälte-spel, med härligt flyt och snabba rörelser, bländande neon-fylld grafik och ett stort utbud krafter. Om det är enorma krafter du vill ha i ett superhjältespel, är Sucker Punsch' Infamous: Second Son något du bör prova på.

Super Smash Bros. Ultimate

Marvel’s Avengers, likt Avengers MCU-filmer, fokuserar på hjältar som samarbetar. Ikoniska karaktärer som aldrig delat scen med någon annan samarbetar eller ställs mot varandra, det är en formel som fungerat utmärkt för Marvel - och även för Nintendo.

Medan deras färgglada ensemble kanske inte skriker ”superhjälte” på samma sätt som Captain America gör, kan man inte prata om hjältar som samarbetar utan att nämna Nintendos Super Smash Bros. Ultimate, kungen när det kommer till Crossovers. Mario, Link, Donkey Kong, Cloud, Kirby, Samus, Star Fox, Snake, Isabelle; Super Smash Bros. Ultimate till Nintendo Switch har alla dessa karaktärer och 70 till, vilket troligen gör det till ett av de mest ambitiösa fighting-spelen någonsin.

Assassin's Creed Odyssey

Att göra en uppföljare till det utmärkta Assassin’s Creed Origins är inte helt lätt, speciellt inte att följa upp med en titel som blivit så älskad som Assassin’s Creed Odyssey. Kassandra (den enda karaktären du bör välja) är en fantastisk huvudperson, med en omedelbart charmig personlighet och attityd.

Hennes resa genom antikens Grekland är smockfull av superhjälte-liknande färdigheter: ingen skada vid fall, en mäktig Sparta Kick som kastar iväg fiender, en styrka som ingen kommer i närheten av och en regnbågsfärgad enhörning. Det här är det perfekta Wonder Woman-spelet.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Det perfekta mellantinget mellan den mer seriösa Avengers: Endgame och Marvel’s Avengers är Team Ninjas Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order. Det är lättsamt, roligt, serietidningsinspirerat stoj. Likt de tidigare delarna i serien är Ultimate Alliance 3 ett isometriskt co-op-spel där spelare samlas i lag om 4 och väljer mellan 36 ikoniska spelbara Marvelhjältar.

Galna lag-attacker, välgjorda CGI-sekvenser med den gamla vanliga MCU-charmen, djupa RPG-element och gott om incitament att spela igen. Trots några störande problem med kameran har det aldrig varit så roligt att stoppa Thanos från att använda Infinity Stones.

Marvel's Spider-Man

Insomniac Games var den perfekta studion att ge Marvels mest populära hjälte liv på Playstation 4. Marvel’s Spider-Man är en triumf på nästan varje sätt och Marvel Games har en rejäl utmaning i att replikera Spindelmannens succé med Earth’s Mightiest Heroes. Insomniac skapade sin egen unika tolkning av klassiska karaktärer med finess och stil och slängde in dem i ett narrativ som fångar dig från början till slut. Kan vi kanske få se en Crossover mellan Marvel’s Spider-Man och Marvel’s Avengers?

Troligen skapade även Insomniac den roligaste mekaniken någonsin för att ta sig från punkt A till B i och med Spindelmannens nätsvingande. Att skutta och svinga sig genom New York City i enormt höga hastigheter blir aldrig tråkigt. Även om du inte är så förtjust i Spindelmannens fantastiska historia, är hans nätsvingande något som gör Marvel’s Spider-Man till ett spel du bara måste spela.