Bästa Playstation VR-spel: det bästa PSVR har att erbjuda

Utvecklare: Double Fine Productions

Pris: 189 kronor

Kräver det Move-kontroller? Nej.

Om du vill ha ett skratt medan du testar din nya PSVR bör du kolla in Psychonauts in the Rhombus of Ruin, ett spel som kommer från Tim Schafers galna hjärna. Vi har alltid gillat vad Tim Schafer gjort, men Rhombus of Ruin tar hans skrivande till en helt ny dimension.

Vad du hittar här bakom smarta skämt och Schafers älskvärt konstiga humor, är ett ganska ordinärt pusselspel som klockar in på lite över en timme. Pusslen är inte direkt jättesvåra och upplevelsen är lite väl kort med tanke på priset, men om du inte kan vänta en enda minut till på Psychonauts 2, eller vill ha ett roligare lite mer avslappnat äventyr medan du fortfarande vänjer dig vid VR, är det här en resa värd att prova på.