Back to School: 10 tips när du ska köpa en laptop inför skolstarten

Här har vi tio tips till dig som ska köpa en laptop till skolstarten. Innan läsåret börjar är det en bra idé leta efter en bra studentlaptop och när du köper en laptop för skolbruk finns det några viktiga saker du bör tänka på.

Oavsett vilken typ av laptop du funderar på att skaffa för skolbruk är det en bra idé att kolla in dessa tips så att du inte tar ett förhastat beslut. Det är lätt hänt att glömma viktiga frågor när man ställs inför något som på ytan ser ut att vara ett perfekt val.

1. Planera för flera år

Det finns många överväganden att göra när man ska köpa den lämpligaste laptopen till skolstarten. Bland dessa är det viktigt att se till att hårdvaran är av tillräckligt hög kvalitet för att hålla genom hela utbildningen. Även om detta innebär en högre initital kostnad kommer det att vara bättre i längden.

Om du köper en laptop i budgetklassen kommer du troligtvis att få problem med prestanda med tiden. Vad som är ännu värre är att du riskerar att behöva byta ut datorn oftare och det är allt annat än ekonomiskt. Det är bättre att säkra något med bra hårdvara genom att maxa de interna uppgraderingsalternativen, som mer RAM och större lagringsutrymme.

Se till att hårdvaran du köper håller i flera år framöver. (Image credit: Huawei)

2. Batteri och strömförbrukning

Du vill inte behöva oroa dig för att batteriet ska ta slut mitt under föreläsningen, studiearbetet eller under en presentation. Många av dagens laptops är försedda med ett batteri som räcker en hel arbetsdag. När du läser tester av laptops bör du försäkra dig om att enheten du väljer uppfyller detta krav.

En annan faktor är att laptopens inre delar är tillräckligt effektiva. Vissa gamingenheter har hyfsad batterikapacitet, men de mest kraftfulla av dem tappar batteri ganska snabbt. Du vill ha en enhet som balanserar energi och prestanda, så att du kan vara så produktiv som möjligt, så länge som möjligt. Om du ser en laptop som behöver en stor adapter med hög wattstyrka, är chansen stor att batterierna laddas ur snabbt.

3. Vikt

Detta är en ganska simpel grej. Om du ska bära runt på en laptop hela dagarna, varje dag - gör du dig själv tjänsten att se till att den är lätt. Det kommer att göra det mindre tröttsamt att bära runt på den och det kommer att kännas mindre motigt att packa ned den i väskan på morgonen.

Sedan kommer det svåra. Om du vill ha en laptop med ett kraftfullt batteri är chansen stor att den också är tung och skrymmande.

Du kan undvika en del av vikten genom att välja en laptop som inte har en fysisk, snurrande hårddisk. I så fall letar du efter maskiner med SSD. Behöver du mer lagringsutrymme kan du välja att använda en extern disk med extra utrymme, som du kan ta med dig när du behöver det, och annars lämna det hemma. På så sätt behöver du bara bära runt på den extra vikten när du behöver innehållet på disken.

Om du ska bära med dig laptopen hela dagen, är det viktigt att den är lätt.

4. Operativsystem

Innan du bestämmer dig för vilken laptop du vill ha, är det en bra idé att kontrollera kraven för de kurser du går. Vissa av dem kan ha specifika operativsystemkrav eftersom programvaran som behövs bara stöds av ett operativsystem.

Ja, billiga Chromebooks kan vara effektiva för många typer av skolarbete, men det kan finnas flera typer av programvara som de inte stöder. Flera kreativa ämnen kan kräva användning av Mac OS-specifik programvara eller har självstudiekurser som endast stöds av detta system. Detta kan variera mellan de olika utbildningsinstitutionerna, så spendera inte för mycket pengar på en enhet som inte klarar jobbet.

5. Laptops och kylsystem

Skaffar du en laptop med mycket kraft under huven är det bra att kolla kylsystemet. Många laptops har öppningar för luftintag på undersidan av chassit. Ju kraftfullare laptopen är, desto viktigare är det att säkerställa ett bra luftflöde.

Du kanske tycker om att ha din laptop i knät när du använder den i undervisningssammanhang och då är det svårt att inte täcka dessa luftintag med låren. Värmeutvecklingen kan vara både olycklig för enheten och obehaglig för dig. Det kan också skapa högt och distraherande ljud i lässalen eller i auditoriet. Skaffar du en laptop med luftintag bör du vara noga med att inte täcka över dem, eller skaffa en kylbricka.

Om du skaffar en laptop med mycket kraft under huven, bör du dubbelkolla kylsystemet.

6. Stöd för stylus

En funktion du kanske vill hålla utkik efter är stöd och en dedikerad plats för stylusar. Om studiearbetet kommer att innehålla mycket läsning av PDF-dokument, kommer det att spara dig mycket tid och utrymme att inte behöva skriva ut dem eller försöka göra anteckningar i dem med hjälp av laptopens pekplatta.

En stylus gör det superenkelt att markera och göra anteckningar i PDF-filer och andra dokument. Även om detta inte är för alla, är det bra att ha möjligheten. Om du vill ha möjligheten att använda en stylus, bör du kolla efter en 2-i-1-enhet.

7. Satsa inte bara på gaming

Även om det verkar vettigt att köpa en enhet som klarar alla dina behov både inom och utanför studierna, är det kanske inte det smartaste man kan göra. Om du ägnar dig mycket åt gaming och vill klicka hem en enhet med otrolig prestanda, hög upplösning och uppdateringsfrekvens, är det lätt hänt att välja en enhet som faktiskt är mycket kraftfullare än vad undervisningen kräver och dessutom kostar mycket mer än nödvändigt.

Det kan faktiskt vara smartare att köpa två olika enheter som tillsammans kostar lika mycket som en kraftfull gaminglaptop - en stationär för ditt spelande och en bärbar för dina studier.

På så sätt kan du dessutom spara lite pengar i det långa loppet, då du kan uppgradera enskilda delar i ditt stationära system när det är dags för det, istället för att behöva köpa något helt nytt.

Det kan vara smart att skaffa olika enheter för gaming och studier.

8. Glöm inte hållbarheten

Du kanske stöter på en laptop som ser bra ut på papper och som har rätt balans mellan pris, prestanda och effektivitet. Men det betyder inte så mycket om själva konstruktionen är dålig.

En laptop du köper till skolstarten kommer förmodligen spendera mycket tid i ryggsäcken eller väskan, vilket gör den olycksbenägen. Om konstruktionen är för svag kommer du med största sannolikhet att behöva byta ut enheten mycket tidigare.

Folk som testar laptops lägger ofta stor vikt vid gångjärnet i skärmen, där de belastar skärmen och sätter press på chassit. Om du köper online, leta efter recensioner som kollat efter svagheter i konstruktionen. Köper du i butik kan du själv känna efter om konstruktionen verkar instabil eller ömtålig.

9. Skaffa ett fodral

Nu när vi ändå är inne på hållbarhet... Du bör även tänka på vad du kan göra för att säkerställa att den solida konstruktionen inte slits i onödan när du väl fått hem din laptop. Ett PC-fodral är ett bra och enkelt sätt att hålla din laptop i gott skick.

Förutom att den lilla stoppningen ger extra skydd kan ett fodral även förhindra att vätskor och skräp kommer i kontakt med enheten. Med tanke på att många fodral är riktigt prisvärda, finns det verkligen ingen anledning att inte skaffa ett. Se det som en riktigt billig försäkring.

Var rädd om din nya laptop - köp ett fodral till den. (Image credit: Huawei)

10. Välj en skärm som är skonsam mot ögonen

Om du tror att du kommer att använda din laptop mycket utomhus är det en bra idé att vara medveten om att inte alla skärmar är skapade lika. Du kanske har sett ord som "matt", "blank" eller "antireflex" förknippade med laptopskärmar. De blanka skärmarna lämpar sig bättre för bildåtergivning, men för dina ögon kanske det är bättre med en matt skärm, eller en skärm med antireflex, speciellt om du är ute i solen.

Du bör också tänka på ljusstyrkan. För laptops anges detta i nit (i hundratal), men det är inte alla tillverkare som anger detta. Då krävs det att du gör lite extra efterforskningar.

En ljusstyrka på 300 nits är inte dåligt, men om du ska arbeta mycket utomhus, även under ett parasoll eller markis, är en laptop med 400 nits eller mer bättre. Här kan vi exempelvis nämna nyare modeller som Lenovo IdeaPad Duet (Chromebook) (opens in new tab), MacBook Air (M1, 2020) (opens in new tab) och Acer Spin 5 (2020) (opens in new tab). Alla dessa har 400 nits eller mer.