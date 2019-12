Avengers: Endgame blir en exklusiv titel för Disney Plus och kommer i december

Trots att Avengers: Endgame för närvarande har fullt upp med att krossa diverse försäljningsrekord runtom i världen, har det inte stoppat Disney från att meddela när de kommer att släppa succéfilmen på sin kommande streamingtjänst Disney Plus.

Datumet? Bara en månad efter lanseringen av den kommande streamingtjänsten som är planerad till den 12 november 2019 i USA (de exakta datumen för övriga regioner är ännu ej klara, men en global lansering bör följa kort därefter). Disney har sagt att de planerar att ha streamingtjänsten tillgänglig i mer eller mindre alla länder i världen inom två år efter dess lansering.

Bob Iger, som är ordförande och VD för The Walt Disney Company kommenterar detta i den senaste intäktsrapporten: "Vi är väldigt nöjda med våra resultat för årets andra kvartal och är stolta över den rekordbrytande succén Avengers: Endgame, som kommer att streamas exklusivt på Disney+ från och med den 11 december".

Datumet Endgame släpps på Disneys streamingtjänst kommer förmodligen att sammanfalla med filmens utgivning på Digital, Blu-ray och 4K Ulta HD Blu-ray.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Världens mäktigaste streamingtjänst

Avengers: Endgame kommer att få sällskap av en rad andra Marvel-storfilmer som kommer att finnas tillgängliga på Disney Plus redan vid lansering, som bland annat Captain Marvel (som hittills dragit in 1,1 miljarder dollar).

Förutom en rad Marvel-storfilmer kommer den nya streamingtjänsten även att bjuda på en hel del Disney Plus original TV-serier som är direkt knutna till Marvel Cinematic Universe - något som alla fans av genren garanterat kommer att se fram emot, speciellt efter Netflix' plötsliga beslut att ställa in alla sina Marvel-serier.

Marvel-serier som enligt rykten är under utveckling just nu är en Falcon and Winter Soldier-serie med Anthony MAckie och Sebastian Stan, en Loki-serie med Tom Hiddleston, en Vision and Scarlet Witch-serie med Paul Bettany och Elizabeth Olsen, samt en Hawkeye spin-off med Jeremy Renner.

Som tidigare nämnt är det fortfarande oklart exakt när Disney Plus kommer att finnas tillgängligt i regioner utanför USA, men mediajätten har åtminstone gått ut och sagt att de planerar att rulla ut tjänsten globalt under de kommande två åren.