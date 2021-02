Asus ROG Phone 4 / ROG Phone 5 lanseringsdatum, pris, nyheter och rykten

Asus ROG Phone 4 är sannolikt nästa gamingtelefon från Asus, även om vi inte är helt säkra på att det är vad den kommer kallas. Nyfiken på varför? Läs då vidare...!

Det råder inga tvivel om att Asus jobbar på fler gamingtelefoner som skall följa upp 2020 års Asus ROG Phone 3. Även om det var en fantastisk gamingmobil så har vi några mindre klagomål och saker vi önskar oss från nästa generation.

Det finns gott om läckor och rykten gällande Asus ROG Phone 4, rent av läckta annonsbilder på enheten, något som får oss att tro att en lansering är nära förestående. Vi har samlat ihop det viktigaste av det vi hört såhär långt och mer om det kan du läsa nedanför.

Utöver det så har vi även satt ihop en liten önskelista över nya eller förbättrade funktioner som vi skulle vilja se, för att göra det till än ännu bättre gamingtelefon jämfört förra årets modell.

Asus ROG Phone 4 pris och lansering

Vi har inte hört särskilt mycket gällande datum och pris för Asus ROG Phone 4 och det innebär att vi får kika på tidigare generationer för ledtrådar.

Nuvarande generation, ROG Phone 3, lanserades i juli 2020 och med tanke på att de flesta företagen följer en årlig cykel så är juli 2021 en naturlig gissning vad gäller lanseringsdatum. Med det sagt, så hade ROG Phone 2 sin lansering i september 2019, så det finns anledning att vara en smula skeptisk.

Vad gäller pris så är tillgänglig information ännu mer vag men sett till historien så har Asus haft bland de dyraste gamingtelefonerna på marknaden. Fjolårets Asus ROG Phone 3 kostar i skrivande stund 10 499 kr och det är sannolikt att nästa generation kommer landa på omkring detta eller rent av något högre.

Asus ROG Phone 4 eller ROG Phone 5?

Även om Asus ROG Phone 4 är det naturliga namnet i ordningen så finns det rykten som antyder att den istället kommer att få namnet Asus ROG Phone 5 istället.

Anledningen till detta är att i visssa regioner av världen så anses talet 'fyra' medföra otur och det kan få till följd att man helt enkelt hoppar över till fem istället. Exempel på andra tillverkare som gjort detta är OnePlus som hoppade direkt från OnePlus 3 till OnePlus 5 för några år sedan.

Ytterligare tecken på detta är att det dykt upp läckta bilder på enheten som visar '5' på baksidan av enheten.

Nyheter och läckor

Precis som de flesta andra gamingtelefoner så verkar Asus ROG Phone 4 komma med en förväntad dos RGB-belysning, även om läckta bilder på enheten visar att den kan vara relativt begränsad jämfört vissa andra enheter.

More live shots of the ROG Phone 5 leaked on Weibo.

Ansökningar till kinesiska myndigheter ger oss en inblick i telefonens design från flera vinklar och det verkar vara relativt få ändringar jämfört tidigare sett till designen. Det finns dock tecken på att vi eventuellt kommer få sen en anpassningsbar led-matris på baksidan som sannolikt kommer ge stora möjligheter till att sätta en personlig prägel på enheten.

Asus Rog phone 5 listed on TENAA certification.
◾6.78 inches Amoled display
◾6000mAh Battery (dual-cell, 3000×2)
◾Android 11

En läcka antyder att telefonen kommer att få en 64 MP huvudkamera, något som är oförändrat jämfört med nuvarande modell. Sannolikt kommer dock sensorn vara förbättrad för att ge ett bättre slutresultat.

Batterikapacitet ser ut att bli samma som nu, 6000 mAh men nu istället med stöd för laddning med 65W jämfört med nuvarande generations 30W, en klar förbättring även om det inte är i nivå med de allra bästa.

Det mesta tyder på att telefonen kommer att utrustas med den senaste processorn från Qualcomm, nämligen Snapdragon 888. Det har dessutom siktats mystiska resultat från en Asus-telefon i benchmark-sviter som använder just den processorn.

Asus ROG har själva släppt en liten förhandstitt på telefonen med klar antydan på att den kommer ha mycket små skärmkanter och med den har vi även fått en klar bekräftelse på att telefonen är på gång, frågan är bara när.

Saker vi vill se

Asus ROG Phone 3 var fullpackad med toppspecifikationer och baserat på läckorna så verkar det inte direkt som om ROG Phone 4 kommer vilja vara sämre. En bra telefon är dock mer än en serie av bra komponenter och det finns ett och annat som Asus skulle kunna göra för att skapa ännu mer ha-begär för ROG Phone 4.

1. Lägre pris

Asus ROG-telefonerna är bland de dyrare gamingtelefonerna som du kan köpa, sannolikt för att Asus valt att helhjärtat satsa på de allra bästa av komponenter. Trots det så är dock inte ROG telefonerna så pass mycket bättre än sina konkurrenter att man kan säga att de är prisvärda i förhållande till sin prestanda.

Med ett något lägre pris så skulle åtminstone vi bli lite mer imponerade och det skulle göra gott för förhållandet mellan pris och prestanda, något som i slutänden är en del i vad som avgör om det är ett bra köp eller ej.

2. Möjlighet att använda avtryckarknapparna i fler spel

Asus ROG Phone 3 är en av många gamingtelefoner som implementerat haptiska avtryckarknappar på sidan av enheten, ovansidan när du håller den i landskapsläge, så att du kan spela på samma sätt som om du håller i en traditionell handkontroll.

Dessa AirTriggers fungerar dock endast i vissa spel och många av våra favorittilar stödjer inte funktionen alls, något som försämrar känslan i vissa spel.

Vi skulle vilja se att ROG Phone 4 behåller dessa knappar men att man implementerar bättre stöd för att använda dem i alla spel, kanske via egen mjukvara om inte tredjepartsutvecklarna vill hjälpa till.

3. Snabbare laddning

De 30W laddning som ROG Phone 3 stödjer är väl okej om du använder din telefon på mer "normalt" vis. För en gamingtelefon vill du dock ha betydligt snabbare laddning än så, så att du snabbt kan fylla på batteriet och fortsätta din spelsession.

Därför så skulle vi vilja se förbättrad laddning i ROG Phone 4 och har stora förhoppningar på de 65W som rykten säger att det ska bli, även om det fortfarande inte har en match jämfört med de 90W som Lenovo Legion Phone Duel erbjuder.