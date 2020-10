Är PS5 för stor? Enligt detta foto är det faktiskt inte så illa

En ny bild har dykt upp som tydligen ska visa upp hur en PS5 hålls upp, något som ger oss en bättre uppfattning om hur stor spelkonsolen faktiskt är. Om bilden faktiskt är riktig (och det är den stora frågan) visar den oss mer av vad vi kan förvänta oss vad gäller storleken från spelkonsolen. Bilden ska tydligen komma från en av Sonys fabriker och visar upp hur en man håller upp enheten.

Bilden ska tydligen ha dykt upp på Discord först, innan den delades vidare på Resetera-forumet. Det finns dock ingen medföljande information om vad som faktiskt visas upp på bilden - eller vart den har tagits. Ta en titt själv här nedanför:

We could be looking at the first PS5 console fresh from the factory #PS5 pic.twitter.com/7zkJEkdhR6June 19, 2020