Apples nya instegsmodell kan få namnet iPhone XC

Läckorna kring Apples 2018 nya iPhone-modeller intensifieras allteftersom företaget från Cupertino gör sig redo att officiellt avslöja sina nya telefoner senare i veckan.

Enligt de senaste rapporterna förväntas efterföljaren till Apples iPhone X kallas iPhone XS, medan en annan modell, som för närvarande kallas iPhone XS Max, tar den plats som vi tidigare kallade iPhone 9 Plus tack vare den större 6,5 tums skärmen (och, får man förmoda, eftersom den kommer att vara helt sockerfri).

Nu har en presentation från operatören China Mobile läckt ut på den kinesiska sociala medie-webbplatsen Weibo och plockats upp av den japanska Mac-bloggen Macotakara. Läckan erbjuder några intressanta uppgifter, inklusive det förmodade namnet på Apples kommande instegsmodell.

Läckan verkar också rensa upp i förvirringen kring det besvärliga iPhone XS Max-namnet, då presentationen kallar den större enheten för det mycket mer troliga namnet iPhone XS Plus.

(OBS! Länkade artiklar i denna recension kan vara skrivna på engelska.)

Instegsmodellen kallas för iPhone XC (där "C" kanske anspelar på att den kommer att ligga i samma segment som prisvärda iPhone 5C som kom för några år sedan), och kommer förmodligen ha ett förväntat pris på 6 990 kr baserat på den kinesiska prissättning som presenteras, enligt 9to5Mac.

Webbplatsen rapporterar också en prissättning på runt 9 000 kr för 5,8-tums iPhone XS, medan iPhone XS Plus sägs vara prissatt runt 10 000 kr.

Konceptdesignern Ben Geskin har twittrat om vad som verkar vara en uppsättning iPhone XC-prototyper i röda, vita och blåa färgalternativ.

Geskin är vanligtvis känd för sina renderingar och sitt photoshoppande, men designern hävdar att de telefoner som här visas upp är "a real deal". Vi kommer att veta senare i veckan, men under tiden kan du kolla in bilderna på de påstådda prototyperna nedan.

Guys... this is not clones or dummy models.. this is a real deal 🤯 Prototypes https://t.co/B8KESnTjx2September 9, 2018