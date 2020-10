Apples nya AirPods är tydligen färdiga och kan släppas i maj

Även om Apples äkta trådlösa AirPods precis fått en uppdatering i form av versionen från 2019 och till och med en brusreducerande Pro-version som släpptes under samma år, tyder det senaste ryktet på att ytterligare ett par earbuds kommer att gå med i familjen - eventuellt redan i maj i år.

Jon Prosser, en teknikanalytiker för Front Page Tech, har publicerat ett inlägg på Twitter där han hävdar att de nya AirPods är "ready to go" och sannolikt kommer att lanseras tillsammans med den nya versionen av MacBook Pro, som enligt rykten kommer att anlända nästa månad.

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.Probably alongside the MacBook Pro next month.April 19, 2020