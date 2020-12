Apples M1-chip förödmjukar Microsofts Surface Pro X genom att köra ARM-versionen av Windows 10 mycket snabbare

ARM-varianten av Windows 10 går faktiskt snabbare - mycket snabbare - på Apples nya ARM-baserade M1- maskiner än vad den gör på Microsofts rivaliserande ARM-processor, SQ2, det vill säga det chipp som sitter i Surface Pro X.



Det är utvecklaren Alexander Graf som har genomfört testat (som uppmärksammats av sajten Notebookcheck ). Graf har publicerat mängder av testresultat på Twitter, medan jämförelser från till exempel Geekbench 5 har samlats ihop av andra Twitter-användare för att ytterligare illustrera skillnaden i prestanda mellan Apples och Microsofts ARM-processorer.

Who said Windows wouldn't run well on #AppleSilicon? It's pretty snappy here 😁. #QEMU patches for reference: https://t.co/qLQpZgBIqI pic.twitter.com/G1Usx4TcvLNovember 26, 2020