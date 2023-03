Det verkar som att både iPhone 14 (Öppnas i ny flik) och iPhone 14 Plus (Öppnas i ny flik) kommer att få ett nytt gult färgalternativ snart, som ansluter sig till den nuvarande listan av färgerna blå, lila, Midnight (svart), Starlight (vit/beige) och röd. Apple hoppas förmodligen på att kunna öka försäljningen av de två billigare modellerna i iPhone 14-serien genom att släppa en ny färg.

Detta kommer från en källa på det kinesiska sociala nätverket Weibo (Öppnas i ny flik) via Mac Otakara (Öppnas i ny flik) och MacRumors (Öppnas i ny flik). Även om den första läckan inte har en särskilt lång meritlista gällande Apple-läckor, har MacRumors det – och de hävdar att de har hört att Apple har planerat något för sina produkter nästa vecka.

Även om vi inte kan vara säkra på några rykten eller läckor förrän det faktiskt har bekräftats, brukar Apple lägga till nya iPhone-färger runt den här tiden på året: grönt för iPhone 13 (Öppnas i ny flik) förra året och lila för iPhone 12 (Öppnas i ny flik) året innan det.

Gult kan bli det sjätte färgalternativet för iPhone 14. (Image credit: Apple)

Hoppas boosta försäljningen

Precis som med tidigare år är syftet här att öka försäljningen av iPhone 14 och iPhone 14 Plus. Vi är nu ungefär halvvägs till ännu en iPhone-lansering – iPhone 15 (Öppnas i ny flik) – så timingen är rätt för att försöka väcka lite mer intresse för de nuvarande mobilerna.

Detta är särskilt viktigt för iPhone 14 Plus. Den togs in för att ersätta iPhone 13 mini (Öppnas i ny flik), som sålde riktigt dåligt, men enligt vad vi fått höra är det inte särskilt många som köper iPhone 14 Plus heller.

Det kanske inte är så förvånande, med tanke på att både iPhone 14 och iPhone 14 Plus använder fjolårets Apple A15 Bionic-chipset. Till och med Apple själv verkar föredra iPhone 14 Pro (Öppnas i ny flik) och iPhone 14 Pro Max (Öppnas i ny flik).

Vi ser gärna fler färger

Det kan vara lite förvånande hur stor skillnad ett nytt färgalternativ kan göra för en enhet och dess säljsiffror – alla inre komponenter förblir trots allt densamma. Apples iPhone 14 i gult kommer fortfarande att gå lika snabbt och ta bilder och videor av samma kvalitet.

Eller så är det inte alls förvånande: teknikprylars estetik är viktig och åtminstone för vissa människor är designen och känslan av en mobil en viktig faktor när man väljer mellan olika alternativ. Denna gula färg kommer säkert att få iPhone att sticka ut lite mer.

Vi är dock inte helt sålda på idén om gult som en mobilfärg. Det är inte något man ser särskilt ofta och är ingen favoritfärg för oss personligen. Men alla tycker ju olika och oavsett är fler färgalternativ alltid välkommet. Om det blir en ny iPhone-färg, bör vi få höra om det under de kommande dagarna.

