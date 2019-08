Apples 2020-iPhones kan få 120 Hz-skärmar

Vi har redan sett ultrasnabba 120 Hz-skärmar användas på gaming-mobiler som Razer Phone och Razer Phone 2, men nu tyder ett Twitter-inlägg från den trovärdiga källan Ice Universe på att Apples nya iPhones 2020 kan dubbla sin uppdateringsfrekvens från de nuvarande 60 Hz-skärmarna som används på iPhone XS.

Enligt inlägget från Ice Universe överväger det Cupertino-baserade företaget en "skärm som kan skifta mellan uppdateringsfrekvenser på 60 och 120 Hz på de nya iPhones 2020". Inlägget hävdar även att Apple för närvarande "diskuterar med Samsung och LG", som är kända som två av världens största tillverkare av AMOLED-skärmar för mobiler.

Apple is considering a switchable 60Hz/120Hz refresh rate screen on the iPhone in 2020, and is discussing with Samsung and LG. pic.twitter.com/4aoU303umuJuly 21, 2019