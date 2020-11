Apple Watch-användare kan äntligen streama Spotify utan sina mobiler

Om du velat använda Spotify på din Apple Watch, har appen hittills enbart fungerat som en slags fjärrkontroll, då du fortfarande var tvungen att göra själva streamingen via en ansluten mobil.

Nu har streamingjätten börjat rulla ut en uppdatering till watchOS-appen, där ett antal användare redan fått ett meddelade på sin Apple Watch som talade om för dem att smartklockan var redo att streama direkt från Spotify.

Wish Spotify streamed on Apple Watch? The time has arrived for some https://t.co/EoaMw1FKmN by @michaelpotuckNovember 3, 2020