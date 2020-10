Apple Watch 6 kanske inte får någon uppgradering inom detta nyckelområde

Vi förväntar oss att Apple Watch 6 kommer att bli en uppgradering jämfört med Apple Watch 5 på många sätt, men nu hävdar en ny läcka att den nya smartklockan kanske inte kommer att få en bättre skärm än föregångaren.

Den här nyheten kommer från Twitter-läckan @L0vetodream, som laddade upp ett inlägg där det stod "i min dröm kommer Apple Watch S6 fortsätta att använda skärmen från JDI" (läckan verkar alltid börja sina läckor med "i min dröm").

Det är värt att notera att vi inte hört särskilt mycket från den här läckan tidigare och ingen av deras läckor har visat sig vara korrekta ännu (även om de inte visat sig vara felaktiga heller, då det alltid handlat om framtida produkter), så vi rekommenderar verkligen att du tar det här med en nypa salt.

Om läckan är korrekt, kommer Apple Watch 6 alltså använda exakt samma skärmteknologi som Watch 5. Det hade inte direkt varit något dåligt, då enhetens always-on-skärm, justerbara uppdateringsfrekvens och batterisparlägen alla var funktioner vi berömde i vår recension av Apple Watch 5, men vi hade ändå velat se ytterligare innovation för den nya enheten.

Apple Watch 5 hade dessutom samma skärmteknologi som Watch 4 och huvudskillnaden mellan de två var att Apple aktiverade en del av teknologin på Watch 5, som tekniskt sett redan fanns tillgänglig på Watch 4. Det är alltså möjligt att Apple kommer att använda i stort sett samma skärmteknologi i två år i rad.

in my dream the Apple Watch S6 will continue use the display from JDIMay 31, 2020