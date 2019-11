Apple TV Plus originalserier blir alla upplockade för en till säsong

Apple har officiellt bekräftat att deras egna Apple TV Plus serier som The Morning Show, See, Dickinson och For All Mankind alla kommer att få en andra säsong.

Det var redan ganska känt att produktionen skulle fortsätta att göra The Morning Show, men nu har Apple tydligt meddelat (via Variety och andra) att alla fyra serier kommer att vara tillbaka i rutan i framtiden.

Om du fortfarande kör din första gratisvecka hos Apple TV Plus och undrar om det är värt de 59 kronorna så kanske nyheterna om ännu mer rymd, fantasy och litterära äventyr får dig att bestämma dig.

Annars kan du unna dig själv en helt ny iPhone eller MacBook – när du köper en helt ny Appleprodukt så får du en årsprenumeration av Apple TV Plus på köpet, då kan du luta dig tillbaka och sträckkolla i 12 hela månader.

Samtidigt som de bekräftar nyheterna om att de nya serierna kommer att få en andra säsong rapporterar media att "källor nära Apple" är glada över responsen hittills.

Gällande de fyra serier som vi nämnt visar Apples data att "de flesta" tittare som såg ett avsnitt fortsatte att se minst ett till. Med undantag för Dickinson så hade serierna tre avsnitt tillgängliga vid lansering, och sedan släpptes ett avsnitt i veckan.

I vår recension av Apple TV Plus beskrev vi hur tjänsten "definitivt inte har vad som krävs för att ersätta någon av de nuvarande tjänsterna på marknaden" – men det kan så klart ändras om det kommer mer nytt innehåll.

Och konkurrensen fortsätter att växa hela tiden – på tisdag går Disney Plus live i USA och Kanada, vilket ger Netflix och Apple TV Plus ännu en streamingtjänst att strida med.

