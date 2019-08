Apple Music och YouTube Music introducerar nya spellistor som ska få dig att lyssna längre

Just nu kämpar olika musikstreamingtjänster hårt för mer marknadsandelar och ett av de allra viktigaste verktygen i striden är rekommenderade spellistor - de automatiskt genererade listorna med låtar som besparar dig besväret att behöva plocka ut dina egna låtar och samtidigt som de introducerar dig till nya artister.

För att bättre kunna konkurrera med Spotify, har både YouTube Music och Apple Music uppdaterat sättet deras spellistor fungerar på. Om du tyckt att de tidigare spellistorna varit ganska kassa, kan det alltså vara värt att ge de båda musikstreamingtjänsterna ett nytt försök.

Först upp är YouTube Music med sin nya spellista som kallas för Released och som verkar matcha med Spotifys New Music Friday-spellista. Som namnet föreslår, består spellistan av nyutgivna låtar - 50 av dem närmare bestämt.

YouTube Music beskriver spellistan som "de 50 hetaste låtarna den här veckan, som serveras till dig varje fredag" och är inte samma spellista som New Release Mix som YouTube Music också erbjuder (som är mer baserad på din tidigare lyssnarhistorik).

Apples version

Under tiden har Apple Music rullat ut en ny New Music Daily-spellista som (du gissade rätt) bjuder på nya låtar varje dag, så du kan börja varje morgon med ett fräscht urval av låtar.

Apple Music beskriver spellistan som "de senaste måste-lyssna-låtarna" och den första vi fick tillgång till bestod av 62 låtar. Den ersätter Best of the Week-spellistan (men kommer uppenbarligen att uppdateras oftare än så).

Med tanke på att båda streamingtjänster får nytt material från Taylor Swift den här veckan, är det en riktigt bra tid att introducera spellistor bestående av nya låtar, något som både YouTube Music och Apple Music med största sannolikhet haft i åtanke.

Precis som med alla automatiskt genererade spellistor, behöver du manuellt spara eventuella låtar du vill ha kvar i ditt eget bibliotek, då de kommer att ersättas med andra varje dag eller varje vecka.

Via 9to5Google / Digital Trends