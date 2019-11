Apple kan äntligen göra sig av med flärpen på iPhone 12

En av de tydligaste funktionerna på de senaste iPhones är flärparna på skärmarna, där de främre kamerorna och övre högtalarna är placerade. Både iPhone X och iPhone XS har det, trots att många andra moderna mobiler har kommit på lite smartare lösningar eller åtminstone använt mindre flärpar. Baserat på en rapport från en analytiker verkar det dock som att iPhone 12 kan göra sig av med just detta.

Enligt China Times, som läst anteckningar från analytiker från Credit Suisse Bank, kommer Apple att minska ned på storleken och till och med ta bort flärparna under de kommande åren. De kommer att börja med några av sina nya mobiler under 2020 och sedan samtliga av sina modeller under 2021.

Apple planerar enligt rapporter att börja använda Under-screen-teknologi för sina främre kameror i framtiden, likt lösningen Oppo presenterade under MWC Shanghai. Vi förväntar oss att det fortfarande kommer att dröja ganska länge innan vi får se den här typen av teknologi i mobiler, något som innebär att Apple kan bli bland de första företagen att använda den.

En av nackdelarna med att göra sig av med flärparna på sina mobiler för Apple hade varit förlusten av Face ID, som möjliggör snabbare upplåsning via ansiktsigenkänning än vanligt, men Apple planerar tydligen att ersätta detta med fingeravtrycksläsare i skärmen som blivit så vanliga i nya mobiler.

Förvänta dig dock inte att få se dessa stora förändringar på de nya iPhones under 2019. Vi har nämligen fått höra upprepade gånger att de nya iPhones 2019, som kommer att presenteras mot slutet av året, enbart kommer att vara blygsamma förbättringar jämfört med iPhone XS-serien.

Analytikerna tror istället att de första iPhones utan flärpar kommer att släppas under 2020, vid lanseringen av iPhone 12-serien - men det kommer inte att gälla samtliga modeller. Istället föreslår analytikerna att det enbart kommer att bli iPhone 12R, iPhone 12 och iPhone 12 Max som kommer att bli utan flärpar, medan resterande modeller kommer att följa i samma fotspår med iPhone 13-serien under 2021.

Eftersom Apple vanligtvis erbjuder sin senaste teknologi på sina Plus-mobiler, skulle vi gissa på att den här förbättringen åtminstone kommer att gälla för iPhone 12 Max bland 2020-seriens modeller.

Även om de allra flesta rykten vi fått höra under den senaste tiden har att göra med iPhone 11, har vi ändå fått höra lite grann om iPhone 12, som bland annat hur den kommer att ha stöd för 5G och ser ut att bli mycket mer imponerande än Apples kommande 2019-mobiler.