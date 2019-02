Apples iPad Mini 5 kan fungera med Apple Pencil och Smart Keyboard

Alla förväntar sig att få se en ny iPad Mini 5 under året, men kan vi förvänta oss en med stöd för Apple Pencil och ett Smart Keyboard att matcha? Det är vad mjukvaruutvecklaren Steve Troughton-Smith hävdar sig ha upptäckt, efter att han grävt igenom betafilerna för iOS 12.2.

Troughton-Smith varnar dock att du bör ta hans upptäckter med en nypa salt, då allt grundar sig på enkla kodade namn som nämndes i filerna.

Utvecklaren har hittat ett flertal referenser till vad han tror är kodnamn för två olika iPad-modeller, som förmodligen kommer i två olika konfigurationer: J210/J211 och J217/J218. Han noterar även att det är oklart huruvida surfplattorna kommer att använda Touch ID, Face ID eller någon av de biometriska säkerhetsfunktionerna överhuvudtaget.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

It's hard to glean much information about J210/J211, and J217/J218, the upcoming iPad models. It seems like both iPad sizes support a Smart Keyboard and Pencil, but it's possible that neither include Touch ID (nor Face ID). Hard to imagine Apple shipping sans TouchID unless for $January 29, 2019