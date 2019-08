Apex Legends kommande Solos-läge låter dig strunta i laget och köra ensam

Apex Legends lag bestående av tre medlemmar är unika bland Battle Royale-skjutspel, där spelare kan gå med i matcher tillsammans med vänner eller välja att matchas tillsammans med slumpmässigt valda lagkamrater.

Nu kommer Respawn Entertaintment att ändra på lite saker och ting (även om det bara gäller under en begränsad tid) med introduktionen av ett nytt Solos-läge, som kommer att ha en lite mer traditionell "varje man för sig själv"-stil. Enligt tillkännagivandet på Apex Legends officiella Twitter-konto, kommer det nya läget att gå live nästa tisdag den 13 augusti.

Next week, only one can reign. 👑The Iron Crown Collection Event featuring an all-new Solos limited time mode begins 8/13. pic.twitter.com/8tG4EhIqQfAugust 6, 2019