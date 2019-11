Apex Legends får äntligen ett spelläge alla bett om - under en begränsad tid

Apex Legends får äntligen ett Duo-läge, men bara under en begränsad tid. Utvecklaren Respawn Entertainment tillkännagav på Twitter att det nya Duo-läget kommer att lanseras nästa vecka (5 november) på alla plattformar.

Duo-läget kommer göra det möjligt för spelare att slå sig ihop med andra spelare för att ta sig an andra par, ungefär som Squad-läget, fast med mindre spelare. Kolla in Respawn Entertainments tillkännagivande på Twitter nedan:

Starting next week, for a limited time, it takes ✌.Dive in to Duos 11/5. pic.twitter.com/uJkk7txcNEOctober 30, 2019