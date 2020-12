Among Us smyger sig in på Nintendo Switch

En av de få ljusglimtarna som 2020 bjudit på är Among Us, ett online multiplayer-spel som hade en tyst debut i juni 2018, men som tog fart som en löpeld när världen gick in i självisolering och karantän.

Det har tidigare funnits tillgängligt på PC, iOS och Android, och nu har utvecklaren InnerSloths indiehit även gjort sin konsoldebut när det anlände på Nintendo Switch den 15 december.

Spelets Switch-version tillkännagavs som en del av Nintendos senaste Indie World Showcase-evenemang. Det hela streamades på YouTube, om du vill kolla in det själv.

