Alla iPhone 14-modeller kan få en RAM-uppgradering, men vissa blir snabbare

Vi har hört ett antal gånger nu att varje iPhone 14-modell – inklusive iPhone 14 Pro och iPhone 14 Pro Max – kan få 6 GB RAM (opens in new tab). Den senaste läckan som har dykt upp tyder återigen på det, men menar att allt RAM tydligen inte kommer att vara likvärdigt.

Enligt en rapport från DigiTimes (opens in new tab) och som upptäcktes av MacRumors (opens in new tab), kommer iPhone 14 och iPhone 14 Max att ha 6 GB LPDDR4X RAM, medan iPhone 14 Pro och iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) kommer att ha 6 GB LPDDR5 RAM.

I samtliga fall förutom iPhone 14 Max (eftersom den mobilen inte har någon föregångare) skulle detta vara en uppgradering. iPhone 13 (opens in new tab) hade 4 GB RAM, så den nya modellen skulle få 2 GB mer. När det gäller Pro-modellerna fick vi 6 GB i både iPhone 13 Pro (opens in new tab) och iPhone 13 Pro Max, men de hade LPDDR4X RAM.

LPDDR5 RAM är snabbare och mer energieffektivt, så vi kan få se förbättringar av både prestanda och batteritid från Pro-modellerna, även om de har samma mängd RAM som sina föregångare.

Detta skulle också innebära att trots att alla fyra iPhone 14-modeller uppenbarligen har samma mängd RAM-minne, skulle iPhone 14 Pro och Pro Max erbjuda bättre prestanda än standard- och Max-modellerna. Det är innan vi ens hunnit nämna användningen av ett nytt A16 Bionic-chipset i Pro-modellerna, medan iPhone 14 och iPhone 14 Max tydligen kommer att hålla fast vid fjolårets A15 Bionic (opens in new tab).

På sätt och vis är de här nyheterna bra oavsett vilken iPhone 14-modell du överväger, eftersom samtliga bör bli en uppgradering på RAM-fronten – men iPhone 14 Pro och Pro Max bör vara snäppet vassare.

Apple är sena som vanligt

Även om övergången till LPDDR5 RAM är ett steg i rätt riktning, är det ett steg som vissa konkurrenter redan tagit för ett bra tag sedan. Samsung använde det i Galaxy S20 (opens in new tab)-serien och framåt för sin flaggskeppsserie och har inte heller reserverat det för de allra bästa modellerna, eftersom till och med sådana som Galaxy S20 FE 5G (opens in new tab) fick LPDDR5 RAM. Samsung är inte heller ensamma, eftersom ett antal andra Android-mobiltillverkare också har gått över till detta för ett tag sedan.

Men det är inte helt förvånande att Apple ligger bakom här. Företaget har trots allt aldrig varit dem som jagar toppspecifikationer för sakens skull, men om Android-tillverkare kan leverera detta snabbare RAM-minne bör Apple också kunna göra det i sina premiummobiler, speciellt med tanke på hur dyra iPhones är.

Det är också synd att denna snabbare typ av RAM uppenbarligen är begränsad till Pro-modellerna, med tanke på att du kan köpa Android-mobiler i mellanklassen med LPDDR5 RAM. Det gör det tydligt att Apple vill lägga fokus på Pro-modellerna och måla upp dem som mobilerna att köpa, och det kan mycket väl hända att de blir de enda nya mobilerna som får en plats i vår topplista över bästa iPhones (opens in new tab) just nu.