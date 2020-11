Alla filmer som försenats av coronaviruset, från Mulan till Fast 9

I takt med att paniken över coronaviruset sprider sig, ändrar underhållningsbranschen snabbt kurs då de kommande månaderna ser ut att bli väldigt annorlunda. Att begränsa spridningen av viruset och säkerställa människors säkerhet är prio ett. Ett flertal industrier har lagt sina planer på is på grund av Covid-19 - MWC 2020 i Barcelona ställdes in, samtidigt som inställandet av GDC och E3 innebär att det kommer att bli ett stilla år vad gäller gaming-evenemang.

I TV- och filmbranschen blir effekterna också allt tydligare, där filmer som Fast and Furious 9, No Time To Die, A Quiet Place Part 2 och Peter Rabbit 2 har flyttat fram sina utgivningsdatum till antingen senare under 2020 eller någon gång under 2021. Detta kommer i sin tur att drabba biografer hårt. Vi har även uppdaterat den här artikeln, för att tillägga att Mulan och The New Mutants också har försenats.

Detta handlar dock inte enbart om framflyttande släppdatum, utan situationen börjar även att påverka produktionen av TV och film. Tom Hanks är en av de största kändisar hittills som testats positivt för coronaviruset. Han diagnostiserades under inspelningen av en Elvis-biopic i Australien - som nu satts på paus såklart. Produktioner av TV-serier stänger också ned och vi kommer säkerligen att få se fler exempel på detta under de kommande månaderna, i takt med utvecklingen av coronaviruset.

Här är en sammanfattning av hur coronaviruset påverkat TV och filmer hittills.

Filmer försenade av coronaviruset hittills

A Quiet Place Part 2 (var mars, nu TBA)

Mulan (var mars, nu TBA)

The New Mutants (var april, nu TBA)

No Time To Die (var april, nu november 2020)

Peter Rabbit 2 (var mars, nu augusti 2020)

Antlers (var april, nu TBA)

Fast 9 (var maj, nu april 2021)

The Lovebirds (var mars, nu TBA)

Blue Story (var mars, nu TBA)

Utgivningsdatum för filmer flyttas fram snabbt, då både produktion och besökarsiffror på biografer kommer att drabbas. Släppdatumet för No Time To Die flyttades från april till november och A Quiet Place Part 2 har också försenats. Även den mindre kända Peter Rabbit 2 blev framflyttad från mars till augusti.

Den största förseningen hittills är den av Fast and Furious 9, som nu kommer att släppas i april 2021 - nästan ett år efter det ursprungliga utgivningsdatumet den 22 maj i år. Vi har fortfarande inte fått höra något om Black Widow, vars slutliga trailer släpptes tidigare den här veckan och det verkar som att den fortfarande kommer att släppas i början av maj.

Kort efter det fick vi höra att de Disney-distribuerade filmerna The New Mutants och Mulan också skjuts fram till ett senare, ännu okänt datum.

Detta är en situation under utveckling och världen kan komma att se väldigt annorlunda ut om några veckor. Biografer är gemensamma utrymmen, som med största sannolikhet kommer att undvikas för att begränsa spridningen av viruset.

Kina, som är en enorm marknad för blockbusters, har i princip stängt ned helt och hållet. Kina stängde ned alla sina 70 000+ biografer i slutet av januari.

Tom Hanks och Rita Wilsom har smittats och är i självisolering

Skådespelaren Tom Hanks laddade upp följande uppdatering från Australien den 12 mars, där han berättade att han och hans fru Rita wilson hade testats positivt för coronaviruset.

"För att göra saker och ting rätt, som behövs göras i världen just nu, testade vi oss för coronaviruset och det visade sig att vi var positiva", sade Hanks, som även tillade att han kommer att hålla folk uppdaterade om sin situation.

Hank höll på att spela in en Elvis Presley-biopic i regi av Baz Luhrmann (The Great Gatsby) och Warner Bros har berättat för Indiewire att inspelningarna tillfälligt har pausats.

Inspelningen av The Falcon and the Winter Soldier i Prag har pausats

(Image credit: Disney/Marvel Studios)

Disney Plus-serien The Falcon and the Winter Soldier skulle spelas in i Prag den här veckan, men produktionen har pausats och hela rollbesättningen har kallats tillbaka till Atlanta, enligt en rapport från Deadline. Serien är planerad att göra debut i augusti och vi har ännu inte hört något om huruvida den här situationen kommer att påverka släppdatumet eller inte.

Skådespelaren Sebastian Stan reagerade på händelsen på Instagram. "Vi höll på med inspelningarna av The Falcon and the Winter Soldier och fick uppleva en av världens allra vackraste städer fylld med de mest underbara och välkomnande människorna. Nu skickas vi hem. För tidigt. Prag, du kommer att finnas kvar i mina tankar under en lång tid. Tack. Kommer tillbaka. Tänker på dig".

Sportevenemang drabbas hårt av coronaviruset

Du kan förvänta dig att mer blir inställt eller försenat, men än så länge har nästa veckas Manchester City vs Real Madrid Champions League-match har skjutits upp, efter att Real Madrid-laget gått in i karantän till följd av coronaviruset. Juventus vs Lyon har också skjutit upp. Enligt BBC överväger den brittiska regeringen att förbjuda sportevenemang helt och hållet.

NBA-säsongen har avbrutits, men NFL ska tydligen inte skjuta upp starten av ligan den 18 mars.

Fotbollsligor i Italien, Portugal, Spanien, USA och Nederländerna har avbrutits (i 30 dagar i fallet med MLS). Australiens GP har också ställts in enligt BBC och tennisturneringen ATP har skjutits fram med sex veckor. Du kan förvänta dig att avbokningar kommer att fortsätta att staplas upp framöver.

Den här veckan valde dessutom Sats att stänga ned alla sina gym i Sverige och övriga Norden under två veckors tid, för att undvika spridning av viruset.

Ett flertal produktioner har lagts på is, inklusive Mission Impossible 7 och The Morning Show

Produktionen av tonårsdramat Riverdale har tillfälligt lagts på is, då en av "lagmedlemmarna" testas för coronaviruset.

Produktionen av Apple Plus-serien The Morning Show har också stängt ned som en försiktighetsåtgärd, enligt en rapport på THR.

EW rapporterade att den amerikanska realityshowen Survivor också hade skjutit fram sin produktion och går med i en lista med andra populära realityshower som The Amazing Race, som också pausats.

Inspelningarna av Mission Impossible 7 i Venedig pausades också i slutet av februari.

The Grand Tour kommer att skjutas fram

We have one pretty much ready to go and when this virus business is settled, we will head off to do two more.March 7, 2020

Nästa avsnitt av The Grand Tour säsong 4 var nära förestående, men nu kan det hända att vi kommer att bli tvungna att vänta lite längre ändå. Jeremy Clarkson har nämligen gått ut på Twitter och sagt att viruset kan sätta stopp för inspelningarna av fler specialavsnitt, som kräver internationella resor.