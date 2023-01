"AirPods Lite" kan vara de billiga Apple-hörlurarna vi har väntat på

Vi har fått en bra start på året med ett spännande Apple-relaterat rykte som hävdar att teknikjätten arbetar på ett par billigare AirPods för att konkurrera med billigare trådlösa earbuds under 2023.

Nyheten kommer via analytikern Jeff Pu, som hävdar (via 9to5Mac (Öppnas i ny flik)) att Apple utvecklar en "AirPods Lite"-produkt som kommer att placera sig under huvudmodellerna AirPods (Öppnas i ny flik), AirPods Pro (Öppnas i ny flik) och AirPods Max (Öppnas i ny flik).

De förstnämnda har efterträtts av de äkta trådlösa earbudsen (Öppnas i ny flik) AirPods (2019) (Öppnas i ny flik), AirPods 3 (Öppnas i ny flik) och AirPods Pro 2 (Öppnas i ny flik) under de senaste åren, men Apple har ännu inte släppt en ljudprodukt designad för att konkurrera med de bästa trådlösa billiga earbudsen (Öppnas i ny flik) som finns på marknaden.

Pu nämner ingenting om AirPods Lite-priser eller funktioner i sin rapport, även om det är säkert att anta att dessa AirPods på instegsnivå åtminstone skulle få en lägre prislapp än AirPods 3 (som för närvarande säljs för cirka 2 300 kronor).

Efter lanseringen av den tredje generationen av dessa earbuds i oktober 2021, valde Apple att behålla sina föregångare, AirPods (2019), tillgängliga att köpa för ett lite lägre pris på cirka 1790 kronor, så det kan hända att vi får se AirPods Lite dyka upp och ta över platsen för den äldre modellen av Apples earbuds till ett liknande pris.

En sida-vid-sida-jämförelse av de tillgängliga AirPods-modellerna. (Image credit: Shutterstock / Ivan_Shenets)

Om de verkligen är under utveckling, skulle vi också satsa på att Apples billiga AirPods kommer att hålla fast vid den kortare designen som används på AirPods 3 – vilket hade gett Tim Cook och gänget anledning att fasa ut AirPods (2019) helt – samtidigt som de utelämnar dyra premiumfunktioner som personligt rumsligt ljud och MagSafe-laddning.

Vattentåligheten på IPX4 som finns på AirPods 3 kan också visa sig vara en kostnadsbesparande uppoffring på AirPods Lite, även om vi förväntar oss att se den sistnämnda behålla det anpassade H1-chippet som möjliggör sömlös iOS-parning över hela AirPods-sortimentet.

Det är värt att notera att rykten kring AirPods Lite-earbuds först dök upp 2019, där vissa butiker rapporterade att AirPods Pros batterier skulle kunna komma att användas i framtida generationer av billigare AirPods (som visade sig bli AirPods 3 under 2021).

Men nu verkar det som att ryktena kring ett par AirPods Lite har tagit ny fart och vi förväntar oss att få höra mer detaljerade om deras pris, funktioner och mer allmän utveckling under de kommande månaderna.

Ett billigare alternativ kan vara ett smart drag

Apples produkter säljer redan bra, men efterfrågan på billigare alternativ ökar. (Image credit: Getty Images)

Frågan om varför Apple eventuellt planerar att gå utanför sin typiska premiumproduktsfär är svår att besvara i detta skede, även om oinspirerande försäljningsprognoser för AirPods kan spela en roll i beslutet.

Pus rapport tyder på att försäljningen av AirPods från år till år förväntas minska med 10 miljoner år 2023 på grund av "svag efterfrågan på AirPods 3" samt förväntningen att Apple inte kommer att släppa några nya premium AirPods i år.

Mer generellt tycks efterfrågan på billigare produkter öka i alla slags konsumentkategorier under 2023. Stora streamingtjänster som Netflix, Disney Plus och HBO Max lanserade exempelvis nyligen annonsstödda prenumerationsnivåer i ett försök att erbjuda abonnenter större ekonomisk frihet trots att dessa paket är kontroversiella.

Apple har alltid varit det vassaste verktyget i verktygslådan när det gäller att göra vinst och oavsett företagets upplevda premiumrykte kan möjligheten att tjäna pengar på konsumenternas önskan om billigare ljudprodukter vara för bra för att missa.