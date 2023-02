Somebody I Used to Know har premiär på Prime Video den 10 februari 2023.

Februari är uppenbarligen kärlekens månad, med alla hjärtans dag (Öppnas i ny flik) och premiärer för romantiska filmer på både Prime Video och Netflix. Tål du inte sockersliskiga romantiska komedier finns det dock betydligt mer ohälsosam kärlek att grotta ner sig i, då nya avsnitt av You precis har släppts på Netflix. Nedan hittar du fler av helgens premiärer som vi tycker är värda att ge en chans.

De bästa nya serierna och filmerna att streama i helgen (10 februari)

Somebody I Used to Know (Prime Video)

(Prime Video) Clarkson's Farm (Prime Video)

(Prime Video) Limbo (Viaplay)

(Viaplay) You säsong 4 del 1 (Netflix)

(Netflix) Your Place or Mine (Netflix)

Helgens filmpremiär på Prime Video är den romantisk komedin Somebody I Used to Know, som handlar om arbetsnarkomanen Ally (Alison Brie) som träffar sin med sin före detta pojkvän Sean (Jay Ellis) under ett besök i sin gamla hemstad. Filmen är skriven av Brie och Dave Franco, som också står för regin.

Somebody I Used to Know finns att streama nu på Prime Video

I den andra säsongen av Clarkson’s Farm fortsätter Jeremy Clarkson att kämpa med sina begränsade jordbrukskunskaper på sin gård Diddly Squat. Säsongen bjuder på nya grödor, djur och fajter med kommunen, då Clarkson har planer på att diversifiera sin verksamhet genom att öppna en restaurang.

Clarkson's Farm säsong 2 finns att streama nu på Prime Video (Öppnas i ny flik)

Limbo (Viaplay) (Öppnas i ny flik)

På söndag den 12 februari är det premiär för det svenska dramat Limbo på Viaplay. Serien, som är Rakel Wärmländers debut som manusförfattare, kretsar kring föräldrarna till fem ungdomar som är med om en allvarlig bilolycka efter en festkväll.

Det första avsnittet av Limbo släpps på Viaplay den 12 februari (Öppnas i ny flik)

You säsong 4 del 1 (Netflix) (Öppnas i ny flik)

Äntligen är You tillbaka, och de första fem avsnitten i den fjärde säsongen (andra halvan av säsongen släpps i mars) ligger nu ute på Netflix. Den här gången befinner sig Joe i Europa, där han håller en låg profil och försöker skaka av sig sitt förflutna. Vi misstänker dock starkt att han snart faller tillbaka i gamla hjulspår.

You säsong 4 (del 1) finns att streama nu på Netflix (Öppnas i ny flik)

Your Place or Mine (Netflix) (Öppnas i ny flik)

Den senaste originalfilmen på Netflix har premiär i dag, fredagen den 10 februari, och är en romantisk komedi handlar om bästisarna Debbie och Peter som byter hem i en vecka för att få en inblick i varandras liv, och se om deras vänskap kan leda till något mer. Huvudrollerna innehas av Reese Witherspoon och Ashton Kutcher.

Your Place or Mine finns att streama nu på (Netflix) (Öppnas i ny flik)