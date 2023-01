Årets första vecka går mot sitt slut, men det finns ännu tid kvar att spendera lite tid i TV-soffan framför någon av dessa nya serier och filmer. Den här veckan har vi bland annat hittat en ny thrillerserie som utspelar sig på en oljerigg i Nordsjön, ett danskt drama som utspelar sig i Köpenhamns undre värld och en musikdokumentär om den legendariska studion Abbey Road Studios.

Läs vidare för att ta del av 5 nya serier och filmer på Prime Video, Disney Plus och Netflix att kolla på i helgen (6 januari)

The Rig är en dramathriller-serie på sex avsnitt som utspelar sig på en avlägsen oljerigg i Nordsjön. I denna mystiska serie tas du med när gruppen som arbetar på riggen ska återvända tillbaka till fastlandet, men en mystisk dimma omsluter riggen och bryter kommunikationen med omvärlden. Nu kämpar besättningen för sin överlevnad, samtidigt som farorna tilltar.

Copenhagen Cowboy (Netflix) (Öppnas i ny flik)

Den här danska serien på sex avsnitt fokuserar på Miu, en mystisk kvinna med övernaturliga krafter. I jakt på hämnd så beger hon sig ut på en farlig resa i Köpenhamns undre värld. Vi lovar att du får se Köpenhamn som du aldrig gjort förut i denna mystiska dramaserie.

The Pale Blue Eye (Netflix) (Öppnas i ny flik)

Christian Bale spelar huvudrollen i denna originalfilm från Netflix. Bale intar rollen som Augustus Landor, en rutinerad detektiv som tar hjälp av en ung Edgar Allan Poe för att lösa ett serie med mord på den amerikanska militärakademin. Filmen är baserad på Louis Bayards bok med samma namn och handlingen utspelar sig på 1830-talet.

The Lying Life of Adults (Netflix) (Öppnas i ny flik)

På veckans lista hittar vi en italiensk dramaserie i sex delar som har rosats av kritiker. Serien utspelar sig på 1990-talet i Neapel och vi får följa den tuffa och modiga fastern Vittoria ta sin brorsdotter under vingarna och visa henne en helt annan del av staden. En sida som hennes strikta föräldrar inte uppskattar att deras dotter får ta del av.

If These Walls Could Sing (Disney Plus)

Veckans dokumentär tar oss till musikens värld, närmare bestämt den legendariska studion Abbey Road Studios. Regissören Mary McCartney tar oss igenom nio decennier av historia och berättar historier om några av studions mest ikoniska inspelningar.

