Årets fattigaste månad börjar närma sig sitt slut, då är det tur att det finns många intressanta premiärer att se i TV-soffan under den sista helgen före januarilönen. I den här guiden listar vi fem favoriter som har haft premiär under veckan som garanterat kommer förgylla din helg.

Denna vecka hittar du bland annat That '90s Show på Netflix, en nytappning på den ikoniska serien That '70s Show, som hade premiär just på 90-talet. Vidare kan du ta del av Padeldrömmar, en ny serie från C More med Björn Gustafsson och Erik Haag i huvudrollerna. På Prime Video kan du se säsong 2 av The Legend of Vox Machina, en kritikerrosad animerad fantasyserie som riktar sig till en vuxen publik.

Läs vidare för att ta del av 5 nya serier och filmer på Prime Video, Disney Plus, C More och Netflix att kolla på i helgen (20 januari)

Good Luck Guys (Prime Video)

(Prime Video) The Legend of Vox Machina (Prime Video)

(Prime Video) That ‘90s show (Netflix)

(Netflix) Padeldrömmar (C More)

(C More) Criminal Minds: Evolution (Disney Plus)

Kodjo Akolor är programledare för denna realityserie där vi får se sex kända realityduos kastas in i en ny miljö. Serien utspelar sig på en öde strand i Thailand utan de bekvämligheter som finns hemma i Sverige. Se när dessa sex lag får kämpa mot såväl mobilförbud som matbrist. Ett efter ett kommer paren tvingas lämna ön till det endast återstår ett segrarpar.

Good Luck Guys finns att streama nu på Prime Video.

The Legend of Vox Machina är en kritikerrosad animerad serie som riktar sig mot en vuxen publik. Nu har säsong 2 premiär på Prime Video och återigen är det dags för Vox Manchina att rädda världen. Hotet den här gången består av en grupp drakar som går under namnet the Chroma Conclave.

The Legend of Vox Machina säsong 2 finns att streama nu på Prime Video.

Hello, Wisconsin! Det är dags att återvända till källaren hos paret Forman för nya skratt och dimmiga diskussioner. I denna serie, som innehåller många karaktärer från den ikoniska komediserien That '70s Show, så får vi ta del av när 15-åriga Leia besöker sina farföräldrar i Point Place. Väl hemma hos Kitty och Red så träffar hon nya vänner i grannskapet. Förutom de två farföräldrarna till Leia så kommer vi få ta del av gästspel från många av karaktärerna från den ursprungliga serien.

That '90s Show finns att streama nu januari på Netflix.

Björn Gustafsson och Erik Haag spelar huvudrollerna som Fabian och Hasse i Padeldrömar. De driver en halvdan badmintonhall i en sömning svensk småstad. Plötsligt dyker en möjlighet upp att förändra allt, det genom att öppna en padelhall. Samtidigt får vi se när karaktärerna brottas med sina egna problem, Hasse med sin dåliga självkänsla och Fabian med sin överbeskyddande mamma. Kommer padelhallen vara räddningen för de båda?

Padeldrömmar finns att streama nu på C More och TV4 Play

BAU-enheten är tillbaka för en sextonde säsong, som går under namnet Criminal Minds: Evolution. Många av huvudkaraktärerna återvänder när enheten ska lösa sitt största fall hittills, där sanningen bara blir mörkare ju mer de gräver.

Criminal Minds: Evolution finns att streama nu på Disney Plus.