Världscupen i längdskidor: schema, TV-tider, totalställning och så ser du loppen var du än befinner dig

Världscupen i längdskidor är alldeles runt knuten, säsongspremiären sker i Ruka helgen den 25–27 november i Ruka, Finland. Till säsongspremiären har följande damer tagits ut i den svenska landslagstruppen:

Ebba Andersson (distans), Maja Dahlqvist (sprint och distans), Anna Dyvik (sprint), Johanna Hagström (sprint och distans), Ingrid Hallquist, (sprint), Moa Ilar (distans), Frida Karlsson (sprint och distans) och Emma Ribom (sprint och distans).

Charlotte Kalla har som bekant avslutat sin karriär efter 16 säsonger i världscupen med 59 individuella pallplatser och 15 i lag, hon avslutade även karriären med imponerande 9 OS-medaljer fördelat på 3 guld och 6 silver.

Även Therese Johaug har avslutat karriären efter säsongen. Den norska åkaren har dominerat på distanssidan under de senaste säsongerna. Troligtvis kommer vi under den kommande få se en jämnare tätstrid i distansloppen med flera olika vinnare. Ebba Andersson och Frida Karlsson kommer med största säkerhet vara inblandade i tätstiden i distanscupen om de kan hålla sig skadefria.

På sprintsidan har Sverige länge haft ett otroligt starkt lag på damsidan. Trots att två av stjärnorna, Linn Svahn och Jonna Sundling, saknas till premiären på grund av skador så finns goda förhoppningar om svenskt högst på pallen, inte minst genom Maja Dahlqvist som förra året vann sprintcupen.

Läs vidare för att ta del av mer information om schema, TV-tider totalställning och hur du följer världscupen i längdåking var du än befinner dig i världen, utan att missa ett enda stavtag!

I herrtruppen till premiärtävlingarna så hittar vi: Edvin Anger (sprint och distans), Jens Burman (distans), Emil Danielsson (sprint), Calle Halfvarsson (sprint och distans), Leo Johansson (distans), Anton Persson (sprint), William Poromaa (sprint och distans), Oskar Svensson (sprint) och Eric Rosjö (distans).

Sverige har haft några tuffare år på herrsidan. Bäste svensk under fjolårssäsongen i totalcupen var Calle Halfvarsson på sextonde plats, näst bäste svensk var William Poromaa på trettiofemte plats. Den unge svensken var dock tredje bäst i U23-cupen och är ett spännande framtidslöfte.

Efter den ryska invasionen av Ukraina så har FIS (internationella skidförbundet) förlängt sin avstängning för åkare från såväl Ryssland som Belarus på obestämd framtid. Ett beslut som självklart var helt oundvikligt, men i förlängningen riskerar att ännu mer öka den norska dominansen i världscupen, inte minst på herrsidan.

Världscupen i längskidor 22/23 ska snart ta sin början, så läs vidare i vår guide över hur du kan se samtliga lopp från världscupen i längdskidor, var du än befinner dig.

Schema för världscupen i längdskidor

Världscupen i längdskidor arrangeras mellan den 25 november till den 26 mars. Premiären arrangeras i finska Ruka och även världscupsavslutningen arrangeras i Finland när Lahti står värd. Till Sverige kommer världscupen den 17–19 mars då Falun arrangerar tävlingarna.

Den 24 februari till den 5 mars arrangeras VM i slovenska Planica. Tour de Ski arrangeras den 31 december till den 8 januari med tävlingar i Schweiz, Tyskland och Italien.

25–27 november Ruka

25 november 10:00: Damer och herrar sprintkval, klassisk stil

25 november 12:30: Damer och herrar sprintfinaler, klassisk stil

26 november 11:00: Damer 10 kilometer individuell start, klassisk stil

26 november 13:30: Herrar 10 kilometer individuell start, klassisk stil

27 november 12:00: Damer 20 kilometer jaktstart, fristil

27 november 13:30: Herrar 20 kilometer jaktstart, fristil

2–4 december Lillehammer

2 december 11:00: Damer 10 kilometer individuell start, fristil

2 december 12:45: Herrar 10 kilometer individuell start, fristil

3 december 09:30: Damer och herrar sprintkval, fristil

3 december 12:00: Damer och herrar sprintkval, fristil

4 december 10:45: Damer 20 kilometer masstart, skiathlon

4 december 13:00: Herrar 20 kilometer masstart, skiathlon

9–11 december Beitostølen

9 december 09:30: Damer och herrar sprintkval, klassisk stil

9 december 12:00: Damer och herrar sprintfinaler, klassisk stil

10 december 10:00: Damer 10 kilometer individuell start, klassisk stil

10 december 12:15: Herrar 10 kilometer individuell start, klassisk stil

11 december 13:00: Mixedstafett 4 x 5 kilometer

17–18 december Davos

17 december 10:45: Herrar och damer, sprintkval, fristil

17 december 13:15: Herrar och damer, sprintfinaler, fristil

18 december 10:45: Damer 20 kilometer individuell start, fristil

18 december 13:15: Herrar 20 kilometer individuell start, fristil

31 december–1 januari Val Müstair (Tour de Ski)

31 december 11:30: Damer och herrar sprintkval, fristil

31 december 14:00: Damer och herrar sprintfinaler, fristil

1 januari 12:00: Damer 10 kilometer jaktstart, klassisk stil

1 januari 13:15: Herrar 10 kilometer jaktstart, klassisk stil

3–4 januari Obertsdorf (Tour de Ski)

3 januari 11:45: Damer 10 kilometer individuell start, klassisk stil

3 januari 14:45: Herrar 10 kilometer individuell start, klassisk stil

4 januari 11:15: Herrar 20 kilometer jaktstart, fristil

4 januari 14:30: Damer 20 kilometer jaktstart, fristil

6–8 januari Val di Fiemme (Tour de Ski)

6 januari 10:00: Damer och herrar sprintkval, klassisk stil

6 januari 12:30: Damer och herrar sprintfinaler, klassisk stil

7 januari 11:45: Damer 15 kilometer masstart, klassisk stil

7 januari 13:30: Herrar 15 kilometer masstart, klassisk stil

8 januari 11:00: Damer 9 kilometer masstart, fristil (Final Climb)

8 januari 12:45: Herrar 9 kilometer masstart, fristil (Final Climb)

21–22 januari Livigno (lopptider ej klara)

21 januari XX:XX: Damer och herrar sprintkval, fristil

21 januari XX:XX: Damer och herrar sprintfinaler, fristil

22 januari XX:XX: Damer och herrar lagsprintkval, fristil

22 januari XX:XX: Damer och herrar lagsprintfinaler, fristil

27–29 januari Les Rousess

27 januari 12:00: Damer 10 kilometer individuell start, fristil

27 januari 14:45: Herrar 10 kilometer individuell start, fristil

28 januari 12:00: Damer och herrar sprintkval, klassisk stil

28 januari 14:30: Damer och herrar sprintfinaler, klassisk stil

29 januari 12:45: Damer 20 kilometer masstart, klassisk stil

29 januari 14:45: Herrar 20 kilometer masstart, klassisk stil

3–5 februari Toblach

3 februari 12:00: Damer och herrar sprintkval, fristil

3 februari 14:30: Damer och herrar sprintfinaler, fristil

4 februari 13:00: Damer 10 kilometer individuell start, fristil

4 februari 15:00: Herrar 10 kilometer individuell start, fristil

5 februari 11:00: Damer 4 x 7,5 kilometer stafett

5 februari 13:00: Herrar 4 x 7,5 kilometer stafett

11–14 mars Oslo & Drammen

11 mars 10:30: Herrar 50 kilometer masstart, fristil (Oslo)

12 mars 10:15: Damer 50 kilometer masstart, fristil (Oslo)

14 mars 11:30: Damer och herrar sprintkval, klassisk stil

14 mars 14:00: Damer och herrar sprintfinaler, klassisk stil

17–19 mars Falun

17 mars 12:00: Damer 10 kilometer individuell start, klassisk stil

17 mars 13:45: Herrar 10 kilometer individuell start, klassisk stil

18 mars 10:50: Damer och herrar sprintkval, fristil

18 mars 13:20: Damer och herrar sprintfinaler, fristil

19 mars 13:45: Mixedstafett 4 x 5 kilometer

21 mars Tallin

21 mars 16:00: Damer och herrar sprintkval, fristil

21 mars 18:30: Damer och herrar sprintfinaler, fristil

24–26 mars Lahti

24 mars 15:50: Damer och herrar lagsprintkval, fristil

24 mars XX:XX: Damer och herrar lagsprintfinaler, fristil

25 mars 10:30: Damer och herrar sprintkval, klassisk stil

25 mars 13:00: Damer och herrar sprintfinaler, klassisk stil

26 mars 11:00: Damer 20 kilometer masstart, klassisk stil

26 mars 12:45: Herrar 20 kilometer masstart, klassisk stil

Så ser du världscupen i längdskidor utomlands

Om du skulle befinna dig utomlands under skidsäsongen är chansen stor att du inte kan komma åt samma innehåll som du gör hemma, Viaplay stänger tillgången till alla som försöker se sändningarna utanför EU. Det kallas för geoblockering, enkelt förklarat så befinner du dig utanför de digitala gränserna för tjänsten.

Som tur är så finns det en bra lösning på det hela, nämligen VPN-tjänster. Det är en smidig programvara som låter dig kringgå dessa digitala gränser och därför kunna ta del av sändningarna från längdskidor samtidigt som du befinner dig utomlands. Det är helt lagligt, väldigt prisvärt och otroligt enkelt att använda.

Så ser du världscupen i längdskidor i Sverige

Slutställning i damernas världscup säsongen 21/22

Nedan följer topp fem i totala världscupen, distanscupen och sprintcupen 21/22

Totala världscupen

1. Natalia Nepryaeva (RUS) 973p

2. Jessie Diggins (USA) 793p

3. Ebba Andersson (SWE) 772p

4. Krista Pärmäkoski (FIN) 763p

5. Therese Johaug (NOR) 735p

Distanscupen

1. Therese Johuag (NOR) 735p

2. Frida Karlsson (SWE) 480p

3. Krista Pärmäkoski (FIN) 475p

4. Ebba Andersson (SWE) 452p

5. Heidi Weng (NOR) 424p

Sprintcupen

1. Maja Dahlqvist (SWE) 638p

2. Anamarija Lampič (SLO) 506p

3. Jonna Sundling (SWE) 442p

4. Jessie Diggins (USA) 351p

5. Nadine Fähndrich (SUI) 329p

Slutställning i herrarnas världscup säsongen 21/22

Nedan följer topp fem i totala världscupen, distanscupen och sprintcupen 21/22

Totala världscupen

1. Johannes Høsflot Klæbo (NOR) 1375p

2. Alexander Bolshunov (RUS) 878p

3. Ilvo Niskanen (FIN) 744p

4. Richard Jouve (FRA) 614p

5. Erik Valnes (NOR) 559p

Distanscupen

1. Ilvo Niskanen (FIN) 493p

2. Alexander Bolshunov (RUS) 418p

3. Johannes Høsflot Klæbo (NOR) 413p

4. Martin Løwstrøm Nyenget (NOR) 399p

5. Didrik Tønseth (NOR) 383p

Sprintcupen

1. Richard Jouve (FRA) 568p

2. Johannes Høsflot Klæbo (NOR) 562p

3. Lucas Chanavat (FRA) 461p

4. Federico Pellegrino (ITA) 330p

5. Håvard Solås Taugbøi (NOR) 324p