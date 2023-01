Super Bowl LVII 2023: datum, kanaler, halvtidsunderhållning och så ser du matchen var du än befinner dig

C More (Öppnas i ny flik) har rättigheterna för NFL i Sverige och de sänder även Super Bowl. Inför och under matchen så erbjuder C More en svensk studio och svenska kommentatorer.

Tjänsten har ingen bindningstid och det billigaste paketet där NFL ingår är C More Plus för 349 kronor i månaden. Du får även tillgång till Super Bowl med Premium Plus-paketet för 549 kronor i månaden, då får du också ta del av sändningar i Ultra HD och C Mores hockeysändningar från SHL, HockeyAllsvenskan och SDHL.

Om du befinner dig utanför EU och vill se NFL som hemma så kan du kringgå geoblockeringarna genom att teckna dig för en VPN-tjänst (Öppnas i ny flik).