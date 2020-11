Så tittar du på Apples "One More Thing"-evenemang: Kommer vi få se nya Macs och MacBooks?

Apples One More Thing-evenemang

Ikväll kommer Apple att hålla det som förväntas bli deras sista stora produkt-evenemang för året och här kan du läsa om hur du kan följa det hela live.

Apples "One More Thing"-evenemang äger rum ikväll, den 10 november klockan 19:00 svensk tid och det verkar troligt att företaget kommer att presentera en sprillans ny serie av MacBooks, inklusive den efterlängtade ARM-baserade MacBook-modellen på 12 tum.

Vi kan även få se nya iMacs och Mac PC:s, plus MacBook Pro på 16 tum (2020), som blir efterföljare till en av de bästa MacBooks någonsin.

Apples övergång från Intel-processorer till sina egna "Apple Silicon"-processorer är särskilt spännande. Det kan betyda att vi får se MacBooks som är tunnare och lättare än någonsin tidigare och med längre batteritid - de kan till och med bli lite billigare.

Förhoppningsvis kommer Apple äntligen att presentera dessa enheter idag och om du är som oss, är du superivrig över att få se vad Apple har planerat och vill följa det hela live. Läs då bara vidare för att ta reda på hur du kollar på Apples "One More Thing"-evenemang live.

Så kollar du på Apples "One More Thing"-evenemang live

Apple kommer att sända livestreamen av One More Thing-evenemanget på sin egen Apple Events-hemsida. Om du är går in där innan evenemanget drar igång, kan du välja att lägga till händelsen i din kalender och på så sätt få en påminnelse senare, så du inte riskerar att missa det.

Det verkar även som att Apple kommer att sända evenemanget live på sin YouTube-kanal. Vi har kopierat in videon här nedanför, så du behöver inte ens lämna den här sidan för att titta på livestreamen.

Vad förväntar vi oss från Apples "One More Thing"-evenemang?

Som vi nämnde tidigare förväntar vi oss nya MacBooks och Macs som använder företagets egna "Apple Silicon"-processorer, som är baserade på ARM-arkitektur. I grund och botten betyder det att de nya enheterna istället för att använda Intel-processorer, som alla moderna Macs och MacBooks gör, kommer att använda ett chip designat av Apple själva.

Detta kan vara spännande av ett antal skäl. Genom att göra själva chipet, som det gör med sina iPhones, kan Apple skräddarsy det så att det är optimerat för att köra macOS (operativsystemet som Mac-datorer använder), samt fungera bättre med resten av hårdvaran i Macs eller MacBooks.

Detta kan leda till bättre enheter som är mer energieffektiva - så MacBooks kan få en rejäl boost vad gäller batteriets livslängd.

ARM-baserade chip används vanligtvis i mobila enheter som mobiler och surfplattor, även om ett växande antal bärbara datorer nu också använder dem. Dessa möjliggör funktioner som vi vanligtvis associerar med mobiler, som exempelvis lång batteritid (jämfört med vanliga bärbara datorer), snabba starttider och ständigt anslutet mobilt internet till ARM-baserade bärbara datorer.

Förhoppningsvis kommer dessa nya ARM-baserade Macs och MacBooks får liknande fördelar.

Vi har också väntat på att få höra mer om AirTags, som är de sedan länge ryktade Tile-liknande tillbehören som du fäster på föremål för att spåra dem med hjälp av dina Apple-enheter.

Vi har väntat i vad som känns som en evighet på att dessa ska dyka upp, efter att ha varit frånvarande från både företagets Apple Watch 6-evenemang i september och iPhone 12-evenemanget i oktober kan detta vara den sista chansen för Apple att lansera dem under 2020. Om det inte har ett "One More One More Thing"-evenemang planerat till senare då. Låt oss dock hoppas på att det inte blir så.